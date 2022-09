Stressé? Les gadgets portables de Fitbit, Apple et d’autres veulent aider

Montres connectées et les trackers de fitness mesurent notre bien-être physique depuis des années. Maintenant, ils essaient aussi de nous aider à gérer notre santé mentale.

Le récemment annoncé Fitbit Sense 2, qui sera lancé cet automne, est l’un des derniers exemples de la façon dont les entreprises technologiques élargissent leurs offres de bien-être pour englober la gestion du stress et le bien-être mental général. La nouvelle montre intelligente haut de gamme de Fitbit peut mesurer les signes de stress tout au long de la journée, en s’appuyant sur les vérifications à la demande du précédent Sense. La startup Happy Health a également récemment lancé le Anneau heureux, qui prétend suivre les niveaux de stress en temps réel. Les deux annonces interviennent après qu’Apple a lancé son application Mindfulness pour l’Apple Watch l’année dernière.

Pourquoi cet intérêt soudain à nous rendre moins stressés ? C’est une question seulement Fitbit et les autres entreprises derrière ces produits peuvent répondre. Mais il n’est pas surprenant que les entreprises technologiques, petites et grandes, accordent plus d’attention à la santé mentale en plus de la forme physique.

Les appareils portables peuvent déjà mesurer des signaux corporels qui auraient autrefois nécessité une visite chez le médecin ou un appareil autonome, comme la fréquence cardiaque, la température, la saturation en oxygène du sang et la variabilité de la fréquence cardiaque. Ils sont également devenus assez bons pour surveiller nos habitudes de sommeil, y compris le temps que nous passons à différentes étapes du sommeil. Le bien-être mental semble être une prochaine étape naturelle, d’autant plus que les adultes du monde entier sont se sentir plus stressé que jamais.

“La vie moderne était déjà assez difficile avec une technologie constante, une communication omniprésente et le rythme de la vie”, a déclaré le Dr Debra Kissen, PDG du Light On Anxiety Treatment Center, spécialisé dans les services de thérapie cognitivo-comportementale. “Et puis lancez une pandémie, et je pense que cela a vraiment fait remonter à la surface des problèmes de santé mentale qui ont toujours été indéniablement là.”

Fitbit



Il y a une autre raison simple pour laquelle les wearables se développent dans de nouveaux domaines comme le bien-être mental : la technologie s’améliore. Maintenant que les capteurs nécessaires pour mesurer les mesures de base comme la fréquence cardiaque et les pas sont sur le marché depuis un certain temps, il est plus facile de les réduire.

“Plus il est mature, plus il pourrait être miniaturisé, plus nous avons de chances de pouvoir l’intégrer dans une montre, un bracelet ou quelque chose que nous portons”, a déclaré Julie Ask, vice-présidente et analyste principale chez market cabinet d’études Forrester.

La nouvelle fonctionnalité phare du Fitbit Sense 2 est sa capacité à mesurer en continu l’activité électrodermique (EDA), ou les changements dans le niveau de transpiration de votre peau. Ces changements peuvent indiquer une réaction corporelle au stress, bien que Fitbit dit des facteurs tels que le mouvement, le bruit et la température peuvent également avoir un impact sur l’EDA. Le Sense 2 combine ces mesures avec la température de la peau, la variabilité de la fréquence cardiaque et les données de fréquence cardiaque pour remarquer quand vous pourriez être stressé. La version précédente du Sense permet aux porteurs d’effectuer des vérifications EDA à la demande, mais n’a pas la technologie pour mesurer passivement les changements tout au long de la journée.

Le récemment annoncé Anneau heureux prétend relier “les points entre votre santé mentale et physique”. Comme le Fitbit Sense, le Happy Ring peut également surveiller l’activité électrodermique pour détecter un stress potentiel. Cofondé par Sean Rad, l’un des fondateurs de Tinder, Happy Health affirme que les lectures de l’anneau deviennent plus personnalisées plus vous le portez.

Le Fitbit Sense 2 et Happy Ring sont peut-être deux des derniers appareils portables axés sur le bien-être mental, mais ce ne sont certainement pas les seuls appareils à le faire. En 2021, Apple a renommé l’Apple Watch Application Respirer comme l’application Mindfulness, qui a ajouté un nouvel outil appelé Reflect en plus des séances de respiration. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité présente à l’utilisateur une invite à réfléchir, comme un moment où vous avez surmonté un défi ou une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Apple pourrait avoir l’intention d’élargir encore ses ambitions dans ce domaine, comme Le journal de Wall Street rapporte que le fabricant d’iPhone travaille sur une technologie capable de rechercher des signes de dépression et de déclin cognitif.

Pomme



La Bague Ouraqui mesure des données telles que la fréquence cardiaque, la température de la peau et l’activité, a également été utilisé dans une étude explorer si les données des smartphones et des appareils portables peuvent être utilisées pour prédire les symptômes de dépression et d’anxiété.

La question est de savoir si les appareils portables sont utiles pour gérer le stress. Selon Kissen, les signaux corporels tels que l’EDA et la variabilité de la fréquence cardiaque peuvent être de bons signes d’un changement de la physiologie et de l’activation du système nerveux sympathique. UN étude publiée dans l’édition d’avril-juin 2022 du Journal of Medical Signals and Sensors a également constaté que l’EDA a le potentiel de classer les niveaux de stress.

Mais les changements dans les marqueurs corporels comme la fréquence cardiaque, la transpiration et la pression artérielle peuvent ne pas toujours indiquer le stress et pourraient être le signe d’autres conditions, a déclaré le Dr Charles A. Odonkor, professeur adjoint à la Yale University School of Medicine, à CNET par e-mail. Il a ajouté qu’il n’avait vu aucune étude impliquant des appareils portables montrant que ces appareils entraînaient des changements dans les niveaux de cortisol, ce que le Clinique Mayo décrit comme “l’hormone primaire du stress”.

“Le véritable test est de savoir si ces appareils portables peuvent différencier les états de stress des autres états physiologiques”, a-t-il déclaré.

Pourtant, prendre conscience que vous pourriez être stressé et avoir les outils pour suivre ces moments pourrait être utile, selon Kissen et Odonkor. Surtout si vous remarquez que vous êtes stressé plus tôt que tard.

“Plus tôt nous attrapons le stress, et quand nous faisons quelque chose”, a déclaré le Dr Kissen, “plus les choses seront saines”.