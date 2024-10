Stress et « visage lunaire » : ce que disent les experts à propos de cette tendance TikTok | Santé

(CNN) — Les utilisateurs des réseaux sociaux n’arrêtent pas de parler de la façon dont cortisol, hormone du stress peut faire gonfler les joues et les paupières au point de les rendre méconnaissables, une condition surnommée « visage lunaire ».

« Votre visage est comme une lune, il peut être très circulaire », affirme une femme sur TikTok. « Cela peut paraître enflé et enflammé. »

« Cela vient d’un taux élevé de cortisol, c’est-à-dire d’un stress élevé », explique une femme dans un autre article. « Quand je traversais la pandémie, j’étais comme (elle gonfle les joues) un visage de ballon. »

Alors que les gens s’efforcent de s’intégrer de plus en plus dans leur quotidien, stress constant peut être une réalité dans la société active d’aujourd’hui. Mais un tel stress peut-il réellement agrandir votre visage ?

« Bien que le stress chronique puisse entraîner une augmentation des niveaux de cortisol dans le corps, ces niveaux n’augmentent généralement pas suffisamment pour créer un visage lunaire », a déclaré le dermatologue Dr Rajani Katta, professeur adjoint de clinique au Baylor College of Medicine de Houston. .

« La rétention d’eau peut être due à de nombreuses causes, de votre alimentation à des problèmes médicaux tels qu’une maladie rénale. Certains médicaments sur ordonnance peuvent également entraîner une rétention d’eau », a déclaré Katta dans un e-mail.

Le véritable « visage lunaire » est le résultat du fait d’avoir syndrome de Cushingune condition dans laquelle le corps présente des niveaux extrêmement élevés de cortisol, a déclaré Katta, généralement dus à l’utilisation prolongée de médicaments sur ordonnance tels que la prednisone stéroïde ou, plus rarement, aux cas dans lesquels les glandes surrénales d’une personne sont hyperactives.

En plus d’un visage arrondi, le syndrome de Cushing peut provoquer une augmentation de la graisse autour du cou ou une bosse graisseuse entre les épaules et une obésité du haut du corps, selon l’étude. Site Web de médecine Johns Hopkins.

« Pour les causes médicales de rétention d’eau, traiter la cause sous-jacente sera utile. Votre médecin peut également vous prescrire un diurétique pour aider votre corps à se débarrasser de l’excès de liquide », a déclaré Katta.

Comment le stress peut affecter le visage

Bien que les niveaux de cortisol dus à un stress quotidien élevé ne soient peut-être pas la cause de ce que l’on appelle le visage lunaire, l’hormone peut avoir des effets néfastes sur la peau d’autres manières.

Les hormones de stress telles que le cortisol peuvent déclencher des éruptions cutanées et une peau terne, accélérer le vieillissement et affections cutanées exaspérantes comme l’eczéma et le psoriasis, selon le dermatologue Dr Whitney Bowe, professeur clinicien adjoint de dermatologie à l’École de médecine Icahn du Mount Sinai Medical Center à New York.

« Il a été démontré que des niveaux de cortisol constamment élevés inhibent la production de collagène, d’acide hyaluronique et de lipides sains par votre peau. céramide« , a déclaré Bowe à CNN dans un entretien antérieur.

« Le collagène est comme l’échafaudage de la peau qui prévient les rides et ridules », a déclaré Bowe. « L’acide hyaluronique maintient la peau rebondie et les céramides sont des graisses saines qui créent une barrière pour empêcher la perméabilité de la peau, emprisonnant ainsi l’humidité dans la peau. »

Les mauvaises habitudes peuvent stresser la peau

Les gens se tournent souvent vers des collations salées lorsqu’ils sont stressés, ce qui pourrait expliquer le gonflement des yeux et du visage, ainsi que des jambes et des pieds enflés, disent les experts.

« Si votre visage est gonflé, l’une des premières questions que je vous poserais concernerait votre apport en sodium. Un apport élevé en sodium peut entraîner une rétention d’eau dans tout le corps », a déclaré Katta, auteur de «Briller: Le guide du dermatologue pour un régime alimentaire complet pour une peau plus jeune.

« S’il s’agit simplement d’un excès de sodium le week-end dernier, le retour à votre alimentation normale devrait vous aider d’ici quelques jours », a-t-elle ajouté.

Un autre coupable : manger trop de sucre et glucides ultratransformésqui « peut malheureusement endommager le collagène de la peau au fil du temps grâce à un processus appelé glycation », a déclaré Katta.

La glycation se produit lorsque des molécules de sucre se fixent sur les graisses et les protéines et créent des produits finaux de glycation avancée, ou Âgece qui peut rendre les protéines de collagène et d’élastine moins souples – et la peau plus susceptible de se rider, a-t-elle déclaré.

« Les aliments riches en antioxydants et en propriétés anti-inflammatoires peuvent aider à fournir une couche supplémentaire de protection à votre peau et à promouvoir les systèmes de défense et de réparation de votre peau », a suggéré Katta.

Conseils pour moins de stress

Selon les experts, il existe des moyens de réduire le stress qui peuvent également être bénéfiques pour la peau. L’exercice augmente la circulation sanguine vers le visage et contribue à la libération d’endorphines, les hormones du bien-être du corps.

L’exercice pousse également le sang oxygéné vers toutes les parties de votre corps, y compris la peau, ce qui peut stimuler le processus de récupération de la barrière cutanée, disent les experts. De plus, le yoga, la méditation et la respiration profonde sont tous connus pour diminuer la production de cortisol et les niveaux de stress.

Un sommeil de bonne qualité est un autre moyen d’améliorer la peau et de réduire le stress, selon le spécialiste du sommeil, le Dr Raj Dasgupta, professeur agrégé de médecine clinique et du sommeil et de soins intensifs pulmonaires à Huntington Health en Californie.

« Cela s’appelle un sommeil réparateur parce que le sommeil régénère votre peau la nuit », a déclaré Dasgupta à CNN. plus tôt. « Il existe une hormone appelée hormone de croissance qui est sécrétée pendant les phases les plus profondes du sommeil et qui stimule la croissance de nouvelles cellules cutanées. »

Les adultes de plus de 18 ans ont besoin d’au moins sept heures de sommeil réparateur la nuit pour être en bonne santé, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. La dette de sommeil, ainsi que la durée irrégulière du sommeil, ont été associées non seulement à une peau stressée, mais également à un risque accru d’obésité, de maladie cardiaque, démence et troubles de l’humeur comme l’anxiété et la dépression.

