Stress et estomac : le rôle des bactéries intestinales dans la réponse au stress

Pour de nombreux étudiants universitaires, le stress est un compagnon constant tout au long de l’année universitaire. Des échéances imminentes aux examens, les pressions de la vie étudiante peuvent sembler accablantes. Au-delà de la tension mentale, le stress peut également perturber la santé intestinale et affaiblir le système immunitaire – un concept appelé intestin-cerveau connexion.

Le cerveau et l’intestin communiquent via un système appelé axe intestin-cerveau, reliant le système nerveux central au système nerveux entérique, qui régit le tractus gastro-intestinal.

Le stress a un impact sur l’intestin à travers une structure appelée Glandes de Brunner. Situées dans le duodénum, ​​la première partie de l’intestin grêle, ces glandes jouent un rôle clé dans le maintien de la santé intestinale en produisant du mucus qui protège la muqueuse intestinale. Lorsque le stress perturbe ce système, il réduit la production de mucus, entraînant un déséquilibre des bactéries intestinales et rendant le corps plus vulnérable aux infections.

Ce lien signifie que le stress psychologique peut avoir des conséquences physiques sur le système digestif, entraînant souvent des problèmes digestifs et des défenses immunitaires compromises.

Le stress amène également le corps à se libérer cortisolla principale hormone du stress. Tandis que le cortisol aide à gérer les «combat ou fuite« , il peut avoir un impact négatif sur la santé intestinale lorsqu’il est libéré en continu.

Le cortisol perturbe l’équilibre du microbiote intestinal, l’ensemble des bactéries qui vivent dans les intestins et jouent un rôle essentiel dans la digestion et la fonction immunitaire. Cette perturbation permet aux bactéries nocives de se développer tout en réduisant la population de bactéries bénéfiques. Par conséquent, les étudiants peuvent ressentir des symptômes tels que des ballonnements, des gaz ou une indigestion, tous liés à ce déséquilibre de la santé intestinale.

Le stress augmente également la perméabilité intestinale, communément appelée «intestin qui fuit.» Lorsque l’intestin devient plus perméable, les bactéries et les toxines peuvent s’échapper des intestins dans la circulation sanguine, déclenchant une inflammation et affaiblissant la réponse immunitaire.

Cela rend les étudiants plus vulnérables aux infections et aux maladies, ce qui peut exacerber davantage les niveaux de stress et créer un cercle vicieux. Le stress perturbe le microbiome intestinal et augmente la perméabilité ; le système immunitaire devient moins efficace pour protéger le corps contre les maladies.

Le système immunitaire s’appuie sur l’intestin pour fonctionner de manière optimale. Environ 70 pour cent de l’organisme cellules immunitaires résident dans l’intestin, où ils interagissent avec les bactéries intestinales pour aider à se défendre contre les agents pathogènes nocifs.

Pour les étudiants de niveau postsecondaire, cela peut signifier des rhumes plus fréquents, des maladies prolongées et un risque accru de troubles digestifs comme le syndrome du côlon irritable (SCI).

« Ils [stress and health] les deux vont de pair. Un stress excessif affectera négativement votre santé mentale et physique, ce qui vous rendra stressé. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois je suis tombé soudainement malade avant quelque chose de stressant comme des examens de mi-session ou des examens. Le moment ne pourrait pas être pire », a déclaré Amaya Titus, infirmière de 26 ans, dans une interview avec La Revue.

Bien que les implications du stress sur la santé mentale soient souvent la principale préoccupation, il est essentiel de reconnaître comment les problèmes intestinaux induits par le stress peuvent affecter le bien-être général et les résultats scolaires.

Certaines de ces stratégies comprennent le maintien d’une alimentation équilibrée, l’exercice régulier, un horaire de sommeil sain, des exercices de respiration et le fait de passer du temps avec ses proches.

