‘Street Smart’ Sam Curran est le Mr Versatile d’Angleterre | Des enjeux polyvalents revendiquent le rôle de lanceur de la mort de Jos Buttler | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a ouvert sa campagne de Coupe du monde T20 avec une confortable victoire à cinq guichets contre l’Afghanistan à Perth.

Alors que leur équipe de frappeurs bégayait à la poursuite d’un faible score, le bowling et le terrain de l’Angleterre ont impressionné alors qu’ils mettaient l’Afghanistan dans le bol.

Chris Woakes (1-24) et Ben Stokes (2-19) impressionné par le nouveau ballon, tandis que Marc Bois (2-23) était à son meilleur, devenant le premier quilleur d’un match T20 à rouler à plus de 87 mph en 24 balles.

Mais c’était Sam Curran (5-10) qui était la vedette de l’Angleterre. Le joueur de 24 ans est entré dans l’attaque au huitième et a terminé avec un tir de cinq guichets – la première fois qu’un quilleur masculin anglais a pris un cinq pour en T20.

Arborant une coupe de cheveux fraîche, que Curran a admis être trop courte à son goût, le joueur polyvalent a joué de manière fantastique à la mort alors qu’il traversait l’ordre inférieur de l’Afghanistan.

Curran – 13 guichets en neuf matches avant la Coupe du monde

Depuis son premier appel à la mise en place de l’Angleterre en 2018, Curran a été un élément régulier de l’équipe dans tous les formats.

Mais il n’a pas tout à fait réussi à se faire une place du côté du T20, avec des points d’interrogation sur son rôle. Jusqu’ici.

Ces dernières semaines, Curran a montré à quel point il était utile dans ce format. On n’a pas eu besoin de lui autant au bâton, mais il a impressionné avec le ballon, prenant 17 guichets en 14 matchs.

Contre le Pakistan et l’Australie, l’Angleterre a utilisé Curran à la mort en l’absence de Jofra Archer et Chris Jordan. Curran a saisi l’opportunité à deux mains.

Il a remporté huit guichets en sept matches dans la série pakistanaise et cinq en deux contre l’Australie avant la Coupe du monde – la préparation parfaite pour le premier match.

Morgan, Hussain et Buttler louent “l’exception” de Curran

Après les premières manches, Curran a déclaré que Jos Buttler lui avait demandé d’être “prêt à toutes les phases” d’un match, ce dont Eoin Morgan a déclaré que Curran était capable.

L’ancien capitaine de la balle blanche a décrit Curran comme “très intelligent dans la rue”, ajoutant : “C’est un gars qui compartimente très bien les choses, ce qui est un énorme attribut à avoir quand vous êtes un lanceur de la mort.

“Vous devez être capable de garer une mauvaise balle si vous avez été écrasé pendant six ou six consécutifs et de revenir dans le jeu et il a la capacité de le faire. Sam n’a jamais peur d’essayer des choses.

“Si l’Angleterre a besoin de lui pour prendre le nouveau ballon, il prendra le nouveau ballon. Dans ce match, il n’a joué qu’au huitième et il est reparti avec 5-10. Sa précision et son niveau de compétence sont exceptionnels pour le moment. .”

Hussain a accepté, ajoutant qu’il avait transféré sa forme de franchise aux couleurs de l’Angleterre.

Curran a pris quatre guichets en deux overs à la mort contre l’Afghanistan





“Quand il a été choisi pour l’équipe d’Angleterre, je pense qu’Ed Smith a dit qu’il trouvait toujours un moyen d’entrer dans un match de cricket et que chaque fois qu’un match se rapprochait, Curran arrivait et livrait”, a-t-il déclaré.

“Je pense que son bowling de la mort – même si ce n’était pas un bowling de la mort spécifique ici – et la façon dont il l’a lancé à la surface a fait de lui un bien meilleur bowler de la mort au cours des six derniers mois.

“Je pense qu’il a de la valeur dans le monde entier maintenant et qu’il s’améliore à chaque fois et c’est un vrai bonus pour l’Angleterre s’ils ne vont pas jouer contre Jordan que Curran livre à la mort. J’espère qu’il continuera à le faire.”

Buttler a également fait l’éloge de Curran après le match, affirmant qu’il avait le caractère pour jouer à la mort et qu’il “prospère avec la responsabilité supplémentaire”, tandis que Wood a décrit Curran comme “le meilleur tirage”.

Curran lui-même a admis qu’il devait s’adapter à ce format, racontant Sky Sports Cricket qu’il a “essayé de s’améliorer à différentes phases du jeu”.

L’année dernière aux Émirats arabes unis, l’Angleterre était en passe d’atteindre la finale de la Coupe du monde T20, mais elle a été déçue par son bowling à mort – concédant 56 points lors des trois derniers overs contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale. .

Cette année, Buttler espère pouvoir continuer à compter sur Curran dans les finales cruciales alors qu’il cherche à mener l’Angleterre à travers les Super 12.

L’Angleterre est la prochaine en action contre l’Irlande au MCG mercredi (5 heures du matin, heure du Royaume-Uni). Regardez le match en direct sur Sky Sports Main Event et Cricket à partir de 4h30.