Street Fighter IV, GPS Anchor Pointer Compass et plus encore

Votre collection en milieu de semaine des meilleures offres de jeux et d’applications iOS est maintenant prête et vous attend sous le pli. En rejoignant les offres App Store d’aujourd’hui, nous suivons également les offres sur les combinés iPhone 14, les modèles Apple Watch Series 9 et le portefeuille FineWoven MagSafe d’Apple, mais pour l’instant, nous nous concentrons sur le logiciel. Les offres phares incluent des titres comme Street Fighter IV, Anchor Pointer Compass GPS, WEATHER NOW, Old Monterrey, et plus encore. Lancez-vous ou jetez un œil complet aux meilleurs du jour.

Les meilleures applications et jeux iOS en vente aujourd’hui :

iOS universel : Figurines en vinyle iCollect : Funko : GRATUIT (Rég. 10 $)

iOS universel : Ma ville : Manoir : GRATUIT (Rég. 4 $)

iOS universel : Boussole GPS à pointeur d’ancre : GRATUIT (Rég. 8 $)

iOS universel : Gomme magique pour photos : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : METEO MAINTENANT ° – Prévisions locales : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Vieux Monterrey : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Street Fighter IV CE : 3 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Donjon de l’Infini : Apogée : 2 $ (Rég. 8 $)

iOS universel : Epic : suivi de la rétention simple : 3 $ (Rég. 4 $)

D’autres offres d’applications iOS sont toujours en cours :

iOS universel : Corgi au pays des rêves : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Mémorisez les chiffres Pi – 3,14π : GRATUIT (Rég. 3 $)

iOS universel : Artisanat de dessin animé : GRATUIT (Rég. 5 $)

iOS universel : Effacer les listes : GRATUIT (Rég. 5 $)

iOS universel : 60 Parsecs ! : 2 $ (Rég. 4 $)

iOS universel : Boxville : 3 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : L’ascenseur secret remasterisé : 1 $ (Rég. 4 $)

iOS universel : Simulateur de cultiste : 2 $ (Rég. 7 $)

Caractéristiques de Street Fighter IV CE :

Prenez le contrôle de 31 guerriers du monde et testez votre courage contre des joueurs du monde entier. Street Fighter IV: Champion Edition perfectionne la formule de jeu gagnante en offrant des graphismes de plus haute résolution, trois nouveaux personnages (Rose, Juri et Elena), une prise en charge grand écran pour les nouveaux appareils iOS et une multitude de mises à jour et d’améliorations. Les fans de longue date de Street Fighter peuvent se lancer dans l’action et se familiariser instantanément avec les commandes. Pour les joueurs plus occasionnels, Street Fighter IV propose de nombreux paramètres et didacticiels qui vous mettent sur la voie de la victoire.

