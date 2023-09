Street Fighter et Capcom, créateur de Resident Evil, parlent de synergie dans les films et les jeux

PARIS, FRANCE – 01 NOVEMBRE : les joueurs jouent au jeu vidéo « Street Fighter 6 » développé et édité par Capcom lors de la Paris Games Week 2022 au Parc des Expositions Porte de Versailles le 01 novembre 2022 à Paris, France. Après deux ans d’absence liée à la pandémie de Covid-19, la Paris Games Week fait son grand retour à Paris. L’événement célébrant les jeux vidéo et l’esport se tiendra du 2 au 6 novembre 2022. (Photo de Chesnot/Getty Images) Chesnot | Getty Images Divertissement | Getty Images

Le développeur de jeux japonais Capcom est bien connu pour ses jeux vidéo comme Resident Evil, Marvel vs. Capcom et Street Fighter – mais il ne veut pas seulement conquérir le cœur des joueurs, mais aussi celui des cinéphiles. Au Tokyo Game Show de Chiba, au Japon, son directeur des opérations, Haruhiro Tsujimoto, a déclaré à CNBC que la force de Capcom dans le domaine des jeux réside dans sa capacité à vendre à la fois des titres nouveaux et anciens. Tsujimoto a souligné que Capcom publie chaque année de nouveaux titres de jeux pour des franchises déjà existantes, telles que Street Fighter et Resident Evil, « ce qui indique que nous disposons d’un catalogue solide et de haute qualité ». Cependant, la société a également publié une suite au jeu de rôle et d’action Dragon’s Dogma après plus de 10 ans. Tsujimoto a déclaré à Will Kouloris de CNBC que cette approche est « l’une de nos stratégies majeures » et qu’elle « conduit à la poursuite des ventes de nos marques que nous avons lancées dans le passé ».

Capcom n’est pas étranger à l’industrie cinématographique, ayant vu un film d’action en direct Street Fighter réalisé en 1994 et Resident Evil transformé en sept films depuis 1997. « Capcom a été l’une des premières sociétés à collaborer dans le secteur des jeux vidéo et celui du cinéma », a souligné Tsujimoto. « Nous avons expérimenté les effets synergiques de cette démarche, grâce à laquelle les films se vendent bien et les jeux se vendent bien, lorsqu’un jeu est transformé en film. »

Nous avons expérimenté les effets synergiques de cette démarche, grâce à laquelle les films se vendent bien et les jeux se vendent bien, lorsqu’un jeu est transformé en film. Haruhiro Tsujimoto directeur des opérations, Capcom

À ce titre, la société approfondit son incursion dans l’industrie cinématographique en créant Capcom Pictures à Hollywood en 2022, et cette société de production cinématographique aura pour objectif d’y produire davantage de films. « Notre société continuera d’évoluer à l’avenir. Notre stratégie est de continuer à développer à la fois la production de jeux et la production de films, et de propulser le divertissement numérique vers de nouveaux sommets en permettant à ces entreprises non seulement de se concurrencer mais également de s’encourager mutuellement. »

L’IA dans les jeux ?

Bien que l’intelligence artificielle générative soit présentée comme la prochaine étape majeure de l’industrie technologique, ayant le potentiel de créer du texte, des images et même des vidéos, elle n’arrivera peut-être pas si tôt dans l’industrie du développement de jeux. Tsujimoto a déclaré que l’intégration de l’IA dans le développement de jeux est une « situation délicate » dans laquelle « de nombreux problèmes doivent être résolus avant que nous puissions réellement intégrer l’IA générative à nos opérations ». Mercredi, Hisashi Koinuma, président et chef de l’exploitation de Koei Tecmo Games a fait écho au même point de vue.