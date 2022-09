Streelman de Wheaton n’est pas un fan, mais Mickelson dit qu’il est là pour rester – Shaw Local

La première fois que Kevin Streelman, pro du PGA Tour et natif de Wheaton, est entré dans Rich Harvest Farms à Sugar Grove, il était en admiration totale.

Là pour jouer dans un événement de l’Illinois Junior Golf Association, Streelman s’est imprégné de l’atmosphère de l’un des clubs privés les plus prestigieux de la région de Chicago.

Kevin Streelman, ici au tournoi de golf Barbasol Championship en juillet à Nicholasville, Ky., dit qu’il s’en tiendra au PGA Tour. (Jean Dietz)

Le parcours était magnifique. Le musée de l’automobile sur place était – et est toujours – un étourdissant à couper le souffle. Et Jerry Rich, le propriétaire, président et concepteur de Rich Harvest, n’aurait pas pu être plus gentil.

“C’était une journée spéciale”, a déclaré Streelman.

Cette semaine, cependant, est particulièrement frustrante pour Streelman car Rich Harvest accueille le cinquième événement controversé du LIV Tour.

Dustin Johnson rend sa balle de golf à une fille après l’avoir dédicacée vendredi lors du tournoi de golf LIV à Rich Harvest Farms à Sugar Grove. (Jean Dietz)

“Honnêtement, j’ai été un peu déçu de le voir venir à Chicago, une ville dont je suis originaire et dont je suis très fier”, a déclaré Streelman, 43 ans, mercredi lors d’un entretien téléphonique. “J’étais un peu surpris que Jerry veuille ça sur son terrain de golf.”

Le tracé de 7 425 verges de Rich Harvest a assez bien résisté lors du premier tour de vendredi, bien que Dustin Johnson l’ait déchiré en lambeaux en tirant un 63 au premier tour pour prendre une avance de 3 coups sur Cameron Smith.

Mickelson, l’un des visages de LIV et au milieu de la controverse, a surmonté un triple bogey au cinquième trou par-3 et a rebondi pour tirer un 2-moins de 70.

Streelman a plusieurs problèmes avec une tournée financée par l’Arabie saoudite, qui a une mauvaise réputation en matière de droits des femmes, de financement de terroristes et de torture de détenus.

“Les gens ont des problèmes avec le côté politique des choses, ce qui est compréhensible – en particulier les personnes ayant des liens avec le 11 septembre et les pertes de membres de la famille et d’amis”, a déclaré Streelman. «Les gens ont des problèmes avec ce que cela fait au golf professionnel en général. C’est une attaque contre le PGA Tour et la compétition mondiale en général. C’est (aussi) une question sociale de savoir où en est notre monde en ce qui concerne la cupidité et d’où vient l’argent… juste que gagner le plus d’argent est tout ce qui compte.

“Je suppose que j’ai personnellement un petit problème à tous égards.”

Quarante-huit joueurs font partie du LIV Tour, dont beaucoup ont été recrutés grâce à des bonus de signature massifs (Mickelson aurait été payé 200 millions de dollars, Johnson 125 millions de dollars et Smith 100 millions de dollars) et d’autres venant pour les bourses massives qui paient 4 millions de dollars à le gagnant et 120 000 $ à la dernière place.

Les spectateurs parcourent le parcours de golf Rich Harvest Farms lors du premier tour du tournoi LIV Golf Invitational Chicago vendredi à Sugar Grove (Presse associée)

Certains des plus grands noms incluent Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Brooks Koepka, Paul Casey, Lee Westwood, Sergio Garcia, Ian Poulter et Louis Oosthuizen. Neuf membres du LIV Tour (dont Smith au n ° 2) sont classés dans le Top 50 du World Golf Ranking.

Streelman déteste « qu’il y ait eu un fossé dans le golf professionnel » et est également déçu par le procès de LIV Tour contre le PGA Tour. La poursuite soutient que les membres du LIV Tour devraient pouvoir jouer sur l’un ou l’autre des circuits.

La solution de Mickelson est que toutes les parties doivent s’unir.

“Le PGA Tour des 20 ou 30 dernières années (a eu) tous les meilleurs joueurs du monde”, a déclaré Mickelson. « Ce ne sera plus jamais le cas. LIV Golf est là pour rester, et ce type de discours qui divise ne fait du bien à personne. La meilleure solution est que nous nous réunissions.

“Le monde du golf professionnel a besoin de l’histoire du jeu (et) du produit que le PGA Tour fournit. Et LIV offre une sensation vraiment cool et mise à jour qui attire un public plus jeune – et cela a été prouvé à … l’âge des gens qui regardent.

“Les deux sont nécessaires … et l’inclusion du golf LIV dans l’écosystème du monde du golf est nécessaire. Dès que cela se produira et que nous commencerons tous à travailler ensemble, ce sera une chose vraiment positive pour tout le monde.

La participation au Jour 1 a été solide, avec des estimations allant de 6 000 à 9 000 fans. À certains égards, ce qu’ils ont vu reflétait un événement du PGA Tour :

• Les enfants impatients ont reçu des demandes d’autographes de Johnson, Paul Casey, Henrik Stenson et d’autres.

•Mickelson, en route vers le troisième tertre de départ, a remis une balle à une mère qui tenait sa petite fille en train de la saluer.

• Une gaffe n’a eu qu’à crier : “METTEZ-VOUS DANS LE TROU !” alors que Johnson a déchiré son entraînement pour commencer le tournoi sur le premier trou de 402 verges.

Les bizarreries incluent le début du fusil de chasse susmentionné, la musique rock rauque qui retentit à travers les gradins et les maréchaux brandissant des pancartes indiquant «Zip it» au lieu de «Quiet, please».

Oh, et n’oublions pas les quatre anciens Navy SEALs qui ont sauté en parachute sur le 18e green pour donner le coup d’envoi.

“Je profite de l’opportunité de concourir contre ces gars et de le faire dans un environnement beaucoup plus amusant et convivial”, a déclaré Mickelson. “L’énergie est différente.”

L’ancien joueur des Chicago Bulls Scottie Pippen, à gauche, pose pour une photo vendredi avec la golfeuse professionnelle anglaise Laurie Canter au tournoi de golf LIV à Rich Harvest Farms à Sugar Grove. (Jean Dietz)

Alors que va-t-il se passer dans les années à venir ? Streelman dit que cela reviendra finalement aux fans.

“Le Tour fait partie intégrante de ma vie depuis 16 ans en tant que membre, mais les 20 années précédentes, c’était aussi un rêve d’y arriver”, a déclaré Streelman. “C’est donc quelque chose qui me tient à cœur et dont je suis très fier et que j’ai pu accomplir. …

“Je pense vraiment qu’en fin de compte, cela dépendra du produit. Certains fans apprécieront LIV, et certains fans voudront rester avec le PGA Tour.

“Je sais où est mon allégeance et le sera toujours.”

https://www.dailyherald.com/sports/20220916/liv-golf-in-chicago-area-wheatons-streelman-not-a-fan-but-mickelson-says-its-here-to-stay