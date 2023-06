Stree 2 : Un nouveau « Bhootni » sera présenté dans la deuxième partie avec Rajkummar Rao et Shraddha Kapoor ? [Exclusive]

Préparez-vous à nouveau pour la folie de l’horreur alors que Stree 2 est sur le point de sortir en salles dès que les créateurs auront finalisé le scénario et verrouillé les dates des acteurs Shraddha Kapoor, Rajkummar Rao, Abhishek Banerjee et Aparshakti Khurrana pour la deuxième partie, et nous avons appris qu’il y aura un facteur X qui rejoindra bientôt le casting de stars OG dans le film. Stree a été un succès, et les fans ont particulièrement aimé le rôle de Pankaj Tripathi, et ils ont hâte de voir à nouveau la folie. Dans le même film, Abhishek Banerjee a été remarqué et les fans ont adoré son passage.

Un initié proche de BollywoodLife révèle : « Amar Kaushik a finalisé le scénario, et il va bientôt commencer la répétition. » Le film sera produit par Dinesh Vijan, et après le succès de Stree, c’était son idée de poursuivre la suite car c’est une formule sûre pour attirer le public, et maintenant les réalisateurs prévoient d’obtenir un nouveau Bhootni sur conseil d’administration qui va être diabolique et va distraire et blesser les gens au nom de Stree ».

La source ajoute en outre : « Stree 2 sera. Un combat entre le mal et le bien, Bhootni, et le scénario est sacrément hilarant, et les fans vont adorer ». Eh bien, nous ne pouvons certainement pas attendre celui-ci, car Stree 2 est l’une des suites les plus attendues de son temps. Nous avons essayé de joindre Amar Kaushik pour confirmer la nouvelle, mais il est resté indisponible pour commenter.

Parlant de la réalisation de Stree 2, Amar Kaushik lors de la promotion de son Bhediya avait déclaré : « Depuis la sortie de Stree, les gens m’ont posé des questions sur la suite de Stree. Il y avait quelques idées, mais je n’ai jamais voulu faire Stree 2 en fonction de la pression du marché. pour l’argent. Si je fais des films pour de telles raisons, on tomberait tous à plat ventre. Je suis conscient que les gens compareront la suite au premier volet, et nous voulons prendre les choses un cran plus haut, au niveau du scénario lui-même . Pour répondre à vos questions, oui nous avons une idée et Stree 2 pourrait être le prochain film. » Le film devrait sortir en salles d’ici la fin de cette année. Les fabricants prévoient de le sortir au début de l’année prochaine.