Stree 2 : Le film de Shraddha Kapoor-Rajkummar Rao sortira-t-il sur les parquets en 2023 ? Voici une mise à jour intéressante

Les fans de Stree espéraient que les fabricants proposeraient bientôt Stree 2. Le film réalisé par Amar Kaushik a rapporté près de Rs 200 crores au box-office et a une immense valeur de répétition. Après cela, les créateurs essaient plus de comédies d’horreur. Bhediya d’Amar Kaushik sortira en salles en novembre 2022. Dans le film, Varun Dhawan joue le rôle d’un loup-garou. Maintenant, Pinkvilla a rapporté qu’Amar Kaushik a verrouillé le script de Stree 2, et le même casting de Rajkummar Rao et Shraddha Kapoor sera dans la suite du film.

Des sources ont déclaré au portail que le travail était en cours sur le script depuis un certain temps et qu’il était maintenant prêt. C’est comme une continuation du premier film en termes d’ambiance. L’équipe a pris son temps malgré la pression de tous les côtés. Ils ne souhaitent pas décevoir les fans. Le film sortira sur les parquets à partir de l’année prochaine. Le casting peut commencer à tourner dès le premier trimestre 2023.

Il semble qu’après l’apparition de Shraddha Kapoor dans Bhediya, Varun Dhawan sera également vu dans Stree 2. Il existe un lien entre ces trois films, selon la source. Ce n’est pas tout. Maddock Films a également prévu un film de vampire avec Ayushmann Khurrana et Samantha Ruth Prabhu. Il semble qu’Amar Kaushik fasse également partie du film de vampire. Roohi de Maddock Films n’a pas bien marché au box-office. Il y a beaucoup d’attentes d’Amar Kaushik.