L’équipe de danse des Pirate Poms d’Ottawa s’est classée sixième à la section de classe 2A de Washington, obtenant l’une des six places de qualification de la section pour les préliminaires de l’IHSA Competitive Dance State Meet de ce week-end au Grossinger Motors Arena de Bloomington. Ottawa se produira à 12 h 03 vendredi, dans l’espoir de se qualifier pour la finale de samedi. Les Pirate Poms incluent (devant, de gauche à droite) Macie Hart, Cabella DeBernardi, Melanie Stisser, Mia Abernathy, Mel Kaminski, Caroline Cooney, Natalie Dyche et Sienna Banushi ; et (arrière) Kaylee Monroe, Maddie Anderson, Madi Theissen, Maggie Kidder, Bella Hart, Aubrey Maubach, Finley Gross, Lilly Samolitis, Maddie Kerestes, Maya Martin, Raygan Hatfill et Sophie Fernandez; et sont entraînés par Alaina Weatherford (pas sur la photo). (Fourni par l’école secondaire d’Ottawa)