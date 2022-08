Streator vise à être dangereux, espérons-le jusqu’aux séries éliminatoires – Shaw Local

Lorsqu’on leur a demandé à quoi ressemblait leur ligue cet automne, les entraîneurs de football de l’Illinois Central Eight Conference ont utilisé de manière interchangeable les mots «dangereux» et «explosif» pour décrire les Streator Bulldogs.

Bien qu’il soit excitant de voir revenir de grands meneurs de jeu tels que RB / DB Aneefy Ford et le record QB / LB / P Christian Benning, les Bulldogs espèrent cette saison que ces gros jeux explosifs et dangereux se traduiront par plus de victoires que le 3-6 record d’il y a un an, peut-être même à la première apparition de Streator en séries éliminatoires depuis 2017.

“Je pense que nous avons passé un excellent été, nous avons vraiment été capables d’exceller dans nos 7 contre 7”, a déclaré l’entraîneur de troisième saison des Bulldogs, Kyle Tutt. «Nous avions beaucoup de nos gars universitaires avec nous tout au long [the summer]ce qui, à mon avis, était un grand engagement pour le succès que nous voulons avoir.

“On attrape un peu plus le ballon, on joue un peu plus, on a eu quelques interceptions de plus [defensively] que nous avions l’année dernière. Nous sentons vraiment que certaines de ces choses dont nous parlions pendant l’intersaison se concrétisent.

Benning revient après avoir établi le record de métrage de passes en une saison de Streator l’automne dernier avec 1 314. Le junior athlétique aux gros bras est sur la bonne voie pour battre le record de 2 239 verges de passes en carrière de l’école, détenu par John Benckendorf, cette saison.

“Si vous avez remarqué, notre playbook a évolué tout au long de l’année dernière”, a déclaré Tutt. “Comme Christian est avec moi depuis quelques années maintenant, nous pensons qu’il maîtrise très bien la situation, nous pourrons donc faire des choses vraiment intéressantes avec les RPO (option run/pass). Cela permet à Christian d’être chrétien, et permet aussi à Aneefy d’être Aneefy.

Ford était une machine à jouer la saison dernière en tant que junior, passant la plupart de son temps à se disperser. Il est toujours susceptible de s’aligner à l’extérieur de temps en temps, mais le plan est de l’utiliser principalement comme porteur de ballon pour obtenir plus de contacts avec le speedster, non seulement sur les transferts mais aussi sur les jeux d’écran, les balayages d’options et les itinéraires de roue.

Un autre partant dans les deux sens, senior Jeremiah Brown, sera un receveur vedette, avec Anthony Moore, le frère cadet de Jeremiah, Isaiah Brown, Parker Phillis, Isaiah Dembo, Ryan Smith et un transfert intrigant d’Ottawa — DJ White, qui peut également prendre des courses au porteur de ballon, tout comme le jeune Brown – devrait également être présenté au receveur.

Alors que les postes de compétences, la ligne offensive apporte quelques questions. Ces points d’interrogation n’incluent cependant pas le leader de la ligne senor Manuel «Sabby» Nieto – comme Benning et Ford, un interprète de la première équipe du Times All-Area – ou le junior Anthony Dominic, tous deux de retour après de solides campagnes en 2021. Le centre Jett Austin avec Jack Sorenseon, Aidan Stevens, Austin Taylor et Manny Villalobos figurent tous dans la conversation dès le départ.

“Nous avons des gars de retour qui vont vraiment montrer la voie avec Sabby Nieto et Anthony Dominic”, a déclaré Tutt, “puis quelques autres enfants qui vont remplir ces rôles pour les gars qui nous manquent. l’année dernière. … Quand vous parlez de ce que nous pouvons faire offensivement, nous sentons que nous sommes bons si nous sommes physiques à l’avant.

Arrêter les adversaires en temps critique – une force de début de saison dans le départ 3-0 des Bulldogs, avec ces trois victoires par 12 points combinés – est devenu un problème au cours de la saison dernière. Tutt se sent bien dans sa ligne défensive, encore une fois dirigée par Nieto et mettant en vedette plusieurs des mêmes joueurs que la ligne O, et extrêmement solide dans le secondaire, où Ford, Phillis et les Browns patrouilleront.

Le secondeur, cependant, est un point d’interrogation après la pré-saison et probablement la blessure de fin de saison subie par le retour hors concours du Times All-Area WR / LB Jake Luckey. Benning reviendra à des fonctions bidirectionnelles en tant que secondeur face à White ou à Jesse Porter senior, tandis que le physique James Pawelczyk sera au milieu. Le talent est là, mais la profondeur et le leadership dans le corps sont en cours.

“Jake a couvert beaucoup de choses pour nous”, a déclaré Tutt. «Il était un leader tellement émotif pour nous, et il était un entraîneur sur le terrain pour nous, appelant beaucoup de la défense. C’est une grande question pour nous en défense : qui sera le prochain ? »

Les juniors Michael Greer, Collin Jeffries, Eric Moton II, Blake Weibel, Kalon Kisantear, Zach Schultz, Dylan Taylor et DeShawn Young ajoutent de la profondeur à la liste; ainsi que les étudiants de deuxième année Josh Cameron et Anthony Mohr.

Streator ouvre la saison le vendredi 26 août à East Peoria une semaine avant ce qui devrait être un match d’ouverture à domicile rempli d’excitation lors de la semaine 2 contre l’ancien rival d’Ottawa le soir où le terrain des Bulldogs est renommé “Doug Dieken Stadium”. À partir de là, c’est dans les semaines 3 à 9 de la conférence ICE.