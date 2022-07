Streator signe un accord de 3 ans avec AMR pour fournir du personnel pour le service d’ambulance 911 – Shaw Local

Streator est sur le point de fournir un service d’ambulance 911 à partir du 1er octobre.

Le conseil municipal de Streator a finalisé mardi un accord de trois ans avec American Medical Response pour fournir deux ambulanciers paramédicaux et deux techniciens médicaux d’urgence-B pour exploiter le service d’ambulance 911 de la ville au coût de 1 138 000 $ pour 2022-2023; 1 114 000 $ pour 2023-2024 ; et 1 148 534 $ pour 2024-2025.

Le conseil municipal aura la possibilité d’entamer une quatrième année à 1 184 139 $ et une cinquième année à 1 220 847 $, s’il le souhaite.

Le conseil a voté 5-0 en faveur de l’accord. Le conseil était parvenu à un consensus en juin pour sélectionner l’AMR plutôt que les services paramédicaux de l’Illinois pour fournir du personnel d’urgence.

Le directeur municipal David Plyman a déclaré que la ville demandera ensuite sa licence pour exploiter un service d’ambulance avec l’État et élaborera des accords intergouvernementaux avec les districts de protection contre les incendies voisins qui sont desservis par Advanced Medical Transport, l’actuel fournisseur de services d’ambulance 911 de la ville.

Le directeur municipal a déclaré que la ville s’attend à avoir son équipement et ses véhicules en septembre. Le service fonctionnera à partir de la caserne de pompiers de Streator au coin des rues Wasson et Main.

La ville a acheté une ambulance remise à neuf pour 164 000 $ avec une livraison à la mi-septembre et a également acheté une ambulance de la ville d’Ottawa pour servir de secours à 50 000 $. La ville a l’intention d’acheter une autre ambulance remise à neuf pour un montant ne dépassant pas 200 000 $.

Le conseil municipal a également accepté à l’unanimité que Northern Illinois Ambulance Billing, Inc., basée à Mendota, fournisse des services de facturation pour l’opération d’ambulance du 911. La société estime que Streator recevra plus de 1,34 million de dollars par an en revenus d’ambulance après son inscription au programme de transport médical d’urgence au sol (auquel il serait éligible après un an de service). Le contrat proposé indemniserait l’entreprise de 7,5 % des recettes réelles, ce qui est estimé à environ 100 000 $ par année.

“Ils ont été en mesure de rassembler des estimations assez précises basées sur le volume d’appels passés de la ville et la connaissance du travail avec d’autres villes”, a déclaré Plyman, qui a noté que la société dessert plus de 40 villes et districts de protection contre les incendies dans tout l’Illinois.

Plyman a déclaré au conseil que le processus avait été long depuis que l’AMT avait initialement demandé au conseil cet hiver de l’aider à payer ses services, mais il a remercié le chef des pompiers Gary Bird et le service d’incendie de Streator pour leur contribution au processus, notant que le plan de la ville se rapproche. .