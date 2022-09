Les automobilistes sortant de l’école Northlawn à Streator auront une chaussée plus lisse sur Baker Street en 2026.

L’ingénieur municipal Jeremy Palm a déclaré mardi au conseil municipal de Streator que les blocs 1500 et 1600 de Baker Street, qui gère le trafic sortant de l’école, devraient être superposés un an plus tôt que prévu initialement. Les deux blocs de rue, ainsi que la superposition des 100 à 600 blocs de Boys Street, ont été sélectionnés pour recevoir des travaux routiers un an plus tôt en raison de leur trafic intense.

L’avancement de ces projets de construction repoussera d’un an les travaux prévus sur les blocs 1300 et 1400 de North Everett Street, 600 et 700 blocs de East Ralph Plumb Street et 1000 à 1300 blocs de East Kent Street, a déclaré Palm.

Palm a déclaré que le bloc 100 de West Third Street, qui commence à Bloomington Street chez McDonald’s, est prévu pour un cap d’étanchéité l’année prochaine, ce qui devrait réparer la chaussée pendant quelques années avant que la ville n’ait besoin de faire des travaux plus importants. Palm a déclaré que les rues West First, West Second et Frech, de Bloomington Street aux limites de la ville, ont toutes reçu une cape scellée pour améliorer les conditions dans ce quartier.

Palm a déclaré que la reconstruction des 100 à 300 blocs de West Sumner Street a été ajoutée aux plans pour 2027. La reconstruction devrait coûter 532 213 $.

Au total, la ville prévoit dépenser plus de 3 millions de dollars de son fonds général pour 25 projets d’amélioration des routes au cours des cinq prochaines années, ce qui représente en moyenne 600 302 dollars de dépenses chaque année. La ville a également prévu cinq projets routiers totalisant plus de 2 millions de dollars provenant de ses fonds de la taxe sur le carburant.