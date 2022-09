Streator prête serment au nouveau chef de la police John Franklin – Shaw Local

Le nouveau chef de la police de Streator, John Franklin, a prêté serment jeudi.

Franklin était un commandant à la retraite du département de police de Chicago.

Il succède à l’ancien chef de police Robert Turner, qui a pris sa retraite du département de police de Streator le 26 juin. Le chef adjoint Robert Wood assurait les fonctions de chef par intérim.

En plus des 28 années de Franklin au service de police de Chicago, il a été chef de la police dans la banlieue de Chicago de Dolton, qui compte 21 426 habitants, et dans la banlieue de Little Rock, Arkansas, à Jacksonville, qui compte 28 364 habitants. Il a également été professeur auxiliaire en justice pénale au Daley College de 2011 à 2018.

Franklin travaillait dans la sécurité chez Blue Star Security, Inc. à Des Plaines, lorsqu’il a accepté le poste de Streator.