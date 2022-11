Streator prêt à illuminer pour Noël – Shaw Local

En l’espace d’un compte à rebours de 10 secondes samedi, le parc municipal de Streator passera de l’obscurité à un paradis hivernal illuminé.

La ville célébrera son 18e événement annuel Keeping Christmas Close to Home, avec l’illumination du parc, un défilé illuminé dans le centre-ville, des promenades en calèche, un marché de vendeurs et, nouveau cette année, de la sculpture sur glace en direct.

Le comité Light Up Streator, composé de 18 membres, a passé chaque week-end depuis Halloween à accrocher des lumières et à monter des présentoirs pour la grande révélation à 18h30 samedi. Le comité a également décoré six pâtés de maisons de la rue Main, de l’hôtel de ville et de la caserne de pompiers.

Les visiteurs se promènent dans le parc municipal de Streator après qu’il a été illuminé par le comité Light Up Streator lors d’un précédent événement Keeping Christmas Close to Home. (Julie Barichello – jbarichello@shawmedia.com)

Il y aura de nouvelles décorations faites par la classe de soudure de l’école secondaire Streator dévoilées lors du compte à rebours.

Après l’événement Light Up Streator à City Park, le défilé de Noël illuminé descendra Main Street à 19 h, en commençant par Illinois Street, puis vers le nord sur Park Street jusqu’à City Park. Le Père Noël, ainsi que les personnages traditionnels fournis par Ace Hardware, devraient faire leur apparition régulière.

L’année dernière, il y avait 40 chars et Heather Patterson, qui coordonne l’événement, s’attend à un nombre similaire cette année. Les chars éclairés seront principalement fabriqués par des entreprises communautaires, mais comprendront également quelques chars loués.

La nouveauté de l’événement de cette année sera la sculpture sur glace à la tronçonneuse de 14 h à 16 h au Heritage Park. L’une des sculptures comprendra une ouverture pour les visages pour des séances de photos.

Plusieurs vendeurs seront installés de 10 h à 16 h à Park Place, 406 E. Hickory St.; Bruce Township Hall, 216 N. Sterling St.; et l’incubateur Streator, 401 W. Bridge St.

“C’est une variété, quel que soit le type d’artisanat qu’ils aimeraient exposer”, a déclaré Karyn Dzurison, qui coordonne les vendeurs. Dans le passé, la foire des vendeurs comprenait des décorations de Noël, des couronnes, des vêtements, des bonbons, du boeuf séché, des bougies, des boiseries, des Tupperware, Pampered Chef, des confitures et d’autres articles.

Dzurison a déclaré que les vendeurs venaient de partout pour participer, y compris la région de Chicago, Peoria et les villes de la vallée de l’Illinois.

L’affichage du train miniature reviendra à l’incubateur Streator. Il y aura plus de 100 pieds de voie ferrée miniature. Les visiteurs pourront suivre plusieurs trains sur les voies alors qu’ils traversent des villes, des entreprises, des collines et des vallées personnalisées à la main, y compris certaines modélisées pour ressembler à Streator. Le barbecue de Dig Doug parraine l’événement.

Des food trucks seront installés à l’Incubateur Streator de 10h à 16h et au City Park de 17h à 21h pour les acheteurs en quête d’une bouchée.

Des promenades en calèche seront disponibles de 20 h à 21 h 30 au City Park.

Plusieurs commerces du centre-ville de Streator seront ouverts à des heures plus tardives.

De plus, les couronnes commémoratives ont été placées dans le parc de la ville. Les couronnes sont exposées en souvenir des êtres chers disparus. La tradition a commencé il y a cinq ans lorsque le petit-fils de 23 ans de Jim Pellino, résident de Streator, est décédé, Cody Simons.

“Nous voulions faire quelque chose pour d’autres personnes qui avaient perdu des enfants ou un membre de la famille”, a déclaré Pellino. “Cela a commencé avec environ 10 (couronnes) et ça a augmenté à partir de là.”

Si les visiteurs se demandent combien de lumières de Noël illumineront le centre-ville de Streator pendant Keeping Christmas Close to Home ?

“Des milliers, des milliers, des milliers”, a déclaré l’organisateur Joe Richards.

Un spectateur apprécie le défilé illuminé lors de la célébration Keeping Christmas Close to Home 2021 à Streator. (Julie Barichello – jbarichello@shawmedia.com)

Garder Noël près de chez soi

10 h à 16 h : Exposition de trains miniatures, Streator Incubator, 301 W. Bridge St.

10 h à 16 h : Marchés des vendeurs, Park Place, 406 E. Hickory St. ; Bruce Township Hall, 216 N. Sterling St.; et l’incubateur Streator

10h à 16h : Food trucks à Streator Incubator

14h à 16h : Sculptures de glace, Parc du patrimoine

17h à 21h : Food trucks au City Park

18h30 : Light Up Streator, City Park

19h : Défilé de Noël illuminé

20h à 21h30 : Promenades en calèche, Parc de la Ville