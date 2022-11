Streator, Ottawa, Marseille, Spring Valley reçoivent 550 000 $ pour la réhabilitation de logements – Shaw Local

Les propriétaires à revenu faible à moyen dans des quartiers spécifiques de Streator, Ottawa, Marseille et Spring Valley peuvent être éligibles à des subventions de réhabilitation de logement.

Les quatre villes ont reçu 550 000 $ chacune pour la réhabilitation de logements grâce à des subventions globales de développement communautaire accordées par le Département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois. L’État a accordé une aide de 8 millions de dollars à 15 communautés pour investir dans 154 projets d’amélioration de l’habitat.

Les subventions de remise en état des logements sont conçues pour aider les propriétaires à revenu faible à modéré à apporter des améliorations afin de garantir des conditions de vie sûres et hygiéniques. Les utilisations éligibles des fonds comprennent les travaux structurels, l’électricité, la plomberie, les nouveaux appareils électroménagers, les revêtements de sol, l’ADA et les logements d’accessibilité, entre autres. Les propriétaires travaillent par l’intermédiaire de l’unité gouvernementale locale pour demander la subvention, avec jusqu’à 50 000 $ disponibles pour chaque maison.

Dans Streator, seules les maisons situées dans les limites du coin de Sixth Street et Bloomington Street jusqu’à la rivière Vermilion, puis au nord de East Main Street à l’est jusqu’à Vermillion Street, puis au nord jusqu’à LaRue Street s’étendant de Vermillion Street à Bloomington Street, puis de West Lincoln Avenue au sud.

Une carte de la maison éligible aux fonds de réhabilitation des logements de la subvention globale de développement communautaire au sein de Streator. (Image fournie)

La zone éligible aux subventions à Marseille est sélectionnée s’étend de Main Street à Chicago Street et est bordée par Bluff Street au nord et la rivière Illinois au sud.

À Ottawa, la zone de projet ciblée est délimitée par la rue Columbus à l’ouest, les voies ferrées au nord et la rivière Fox au sud-est.

Une carte indique le secteur dans lequel la Ville d’Ottawa demandera une subvention pour la remise en état de logements. (Fourni)

Les propriétaires de Spring Valley sont éligibles dans une zone au nord et à l’ouest de Spring Creek, au sud de Dakota Street (US 6) et à l’est de Spalding Street (Route 89).

Une carte de la zone qui serait le bénéficiaire d’une subvention d’amélioration de quartier à Spring Valley. (Photo fournie)

“Les subventions globales de développement communautaire pour la réhabilitation des logements vont être une bouée de sauvetage pour des dizaines de familles de mon district qui auront des problèmes de sécurité critiques résolus dans leurs maisons”, a déclaré le représentant Lance Yednock (D-Ottawa). « Compte tenu de la grande pénurie de logements sûrs, adéquats et disponibles que nous constatons partout au pays, cela ne pouvait pas mieux tomber. Félicitations à Ottawa, Marseille, Spring Valley et Streator pour l’attribution de ces fonds. La gratitude est due au Conseil des gouvernements du centre-nord de l’Illinois pour sa recherche agressive de fonds de subvention dans la vallée de l’Illinois.

Le projet Community Development Block Grants est financé par le Département américain du logement et du développement urbain. Ces fonds administrés par l’État sont réservés exclusivement aux communautés non métropolitaines qui ne reçoivent pas de financement CDBG du HUD. Tout le financement profitera aux communautés comptant 51 % ou plus de résidences à revenu faible à modéré, conformément aux exigences du programme CDBG.