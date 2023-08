Streator organise un événement de sensibilisation aux surdoses pour maintenir l’abus de drogues au premier plan – Shaw Local

Les bénévoles de Streator ont fait leur part samedi pour garder la toxicomanie et les surdoses aux yeux du public ainsi que pour déstigmatiser l’abus de drogues.

Une marche commémorative a été organisée samedi dans et autour de City Park et les noms des victimes d’overdose ont été lus à haute voix. Un certain nombre d’orateurs, présentés uniquement par leurs prénoms, ont parlé de leurs expériences en matière de toxicomanie, y compris un poème qui a été lu. Debbie Hallam, qui a fondé Dusty Roads et a déjà organisé l’événement de sensibilisation aux surdoses à Streator, a parlé de la perte de son fils à cause de la consommation de drogue.

Les danseurs de Bree Ninis de la Dance Company se sont également produits.

Des panneaux ont été installés tout autour du parc de la ville avec des messages encourageants allant de « Vous êtes aimé », à « Croyez en vous » et « Vous n’êtes pas seul ».

Église baptiste d’Erven Avenue, église de la Bible ouverte. Grace Community Church, l’Armée du Salut d’Ottawa, Maitri Path to Wellness, North Central Behavioral Health Systems, Streator Recovery Home, la Perfectly Flawed Foundation et US Foods figuraient parmi les sponsors et les organisations impliquées dans l’organisation de l’événement. La bénévole Michelle Proksa a coordonné l’événement.

Le conseil d’administration du comté de La Salle a récemment approuvé une résolution proclamant la semaine du 27 août au 2 septembre Semaine de sensibilisation aux surdoses de drogues. Les résidents et les entreprises sont encouragés à installer des lumières violettes sur leur porche ou sur un éclairage extérieur cette semaine-là pour amplifier le message et se souvenir de ceux qui ont perdu la vie.

Quelques résidents ont partagé leurs expériences en matière de toxicomanie le samedi 26 août 2023, à City Park, lors de la marche commémorative de sensibilisation aux surdoses de Streator. (Derek Barichello)