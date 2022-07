Streator obtient une subvention de 948 000 $ pour mettre à niveau l’incubateur et créer un «laboratoire de créateurs» – Shaw Local

La vision est d’amener l’incubateur Streator à un nouveau niveau.

Désormais, la ville et le conseil d’administration de l’incubateur disposeront de fonds pour commencer à atteindre ces objectifs.

L’administration du développement économique du ministère du Commerce a accordé une subvention de 948 000 $ à la ville de Streator pour rénover l’incubateur, anciennement l’arsenal du 401 W. Bridge St. Cette subvention est financée par l’American Rescue Plan.

La subvention permettra des mises à niveau structurelles, CVC et technologiques, ainsi que l’installation d’un système d’alarme incendie et des améliorations de stationnement à l’incubateur Streator pour attirer des start-ups et des entrepreneurs à forte croissance dans les comtés de La Salle et de Livingston, a déclaré le développement économique américain. Association dans une annonce mardi. (Derek Barichello – dbarichello@shawmedia.com)

Les plans peuvent également inclure l’installation d’équipements d’impression 3D, un atelier de bricolage, des installations de fabrication légère et des mises à niveau de préparation / emballage des aliments dans le but de créer un «laboratoire de fabricant», a déclaré le directeur municipal David Plyman.

La conception de l’incubateur pour répondre aux besoins d’un fabricant entrepreneurial rend l’incubateur de Streator unique dans la région, a déclaré le maire Tara Bedei. Une étude a été menée il y a environ un an à l’incubateur par l’Université de l’Illinois pour déterminer quels espaces devaient être rénovés pour accueillir les entrepreneurs et les entreprises en développement.

“Beaucoup d’incubateurs sont aménagés en bureaux”, a déclaré Bedei. “L’idée est de stimuler la fabrication de cols bleus.”

« … Cela donnera aux gens la possibilité de faire de l’impression 3D ou d’utiliser un espace de cuisine commerciale sans frais d’investissement supplémentaires. Les fabricants pourront faire des prototypes.

Bedei a déclaré que les chances qu’un grand fabricant choisisse d’ouvrir en ville sont faibles et que la ville doit être agressive pour favoriser son propre esprit d’entreprise. Le centre de développement des petites entreprises est situé dans l’incubateur et les lycées Streator et Woodland ont adopté un programme de PDG, offrant aux élèves du secondaire une expérience pratique du démarrage de leur propre entreprise.

Une autre subvention recherchée par la ville vise à obtenir des fonds pour payer un gestionnaire à temps plein, un marketing supplémentaire et le développement de programmes pour promouvoir l’installation à l’échelle régionale.

En ce qui concerne l’attribution de la subvention de mardi, Plyman a déclaré que la prochaine étape consisterait à avoir des conversations avec le conseil d’administration de l’incubateur et le conseil municipal.

“Le projet peut évoluer dans les limites de la subvention et nous chercherons à faire tout ce qui répond aux besoins de notre région”, a déclaré Plyman.

L’investissement de l’EDA sera assorti de 237 000 dollars de fonds locaux et devrait créer 50 emplois et générer 1 million de dollars d’investissements privés, selon les estimations des bénéficiaires.

“L’Administration du développement économique joue un rôle important dans le soutien des stratégies locales conçues pour stimuler l’activité entrepreneuriale”, a déclaré la secrétaire adjointe au commerce pour le développement économique, Alejandra Y. Castillo, dans un communiqué. “Ce projet EDA à Streator fournira les ressources dont les petites entreprises ont besoin pour prospérer, apportera de nouveaux emplois dans le comté de La Salle et garantira que la région résiste aux futurs chocs économiques.”

Ce projet est financé dans le cadre du plan de sauvetage américain de l’EDA Programme d’aide à l’ajustement économiquequi met 500 millions de dollars en subventions d’aide à l’ajustement économique à la disposition des communautés américaines.

“Cette subvention du plan de sauvetage américain de l’Administration du développement économique ira loin dans le soutien de Streator alors qu’il rénove le bâtiment de l’incubateur de Streator”, a déclaré le sénateur Dick Durbin dans un communiqué. “J’ai hâte de voir ce financement fédéral jouer un rôle important en aidant à créer de nouveaux emplois dans le comté de La Salle et à faire prospérer ses petites entreprises.”

Le programme d’aide à l’ajustement économique est le programme le plus flexible d’EDA, et les subventions accordées dans le cadre de ce programme aideront des centaines de communautés à travers le pays à planifier, construire et innover grâce à des projets de construction ou non conçus pour répondre aux besoins locaux.

« Le bâtiment Streator Incubator est une plaque tournante importante pour les petites entreprises locales et les nouvelles entreprises en démarrage », a déclaré la sénatrice Tammy Duckworth. « En rénovant et en modernisant le bâtiment, la ville de Streator peut continuer à attirer de nouvelles entreprises locales, créer des emplois et élargir les opportunités de développement économique.

À compter du 26 mai, l’EDA a officiellement fermé tous ses programmes de plan de sauvetage américain pour les candidatures. Le financement du programme de 3 milliards de dollars sera accordé sur une base continue jusqu’au 30 septembre.

La ville est propriétaire de l’Incubatort et loue la propriété à la Streator Community Development Foundation, une entité à but non lucratif 501(c)(3) qui organise une collecte de fonds pour entretenir le bâtiment et supervise son utilisation secondaire en tant que centre communautaire. Une partie des 23 000 pieds carrés de l’incubateur Streator est louée à de petites entreprises en démarrage. Il accueille également le centre de développement des petites entreprises de l’Illinois à Starved Rock Country une fois par semaine.