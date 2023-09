Streator met fin à un dérapage de quatre matchs avec une victoire de 54-21 contre Lisle – Shaw Local

LISLE – L’équipe de football Streator a marqué des touchés sur sept de ses huit possessions offensives, accumulé 512 verges au total et forcé deux revirements en première mi-temps pour mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives avec un triomphe 54-21 de l’Illinois Central Eight Conference contre Lisle. vendredi soir au Complexe sportif universitaire du Village de Lisle-Benedictine.

« Nous avons fait ce que nous pensions pouvoir faire en attaque », a déclaré l’entraîneur du Streator Kyle Tutt, son équipe comptant 270 verges au sol et 242 passes. « Ces dernières semaines, nous n’avions tout simplement pas l’impression de cliquer comme nous le devrions. Mais ce soir, je pense [QB] Christian [Benning] est en meilleure santé, [RB] Isaïe [Brown] court comme il l’a voulu toute la saison. Nous avons été frappés partout dans notre équipe, mais nous commençons à être en bonne santé, et c’est une clé énorme.

Streator menait 12-7 après un quart-temps, 26-7 à la mi-temps et 46-21 après le troisième quart-temps.

Benning a terminé 21 sur 27 pour 242 verges et quatre touchés, deux pour Matt Williamson (11 attrapés, 134 verges, 2 touchés) et un pour Jake Hagie (4 pour 49) et Anthony Mohr (3 pour 35). Brown a réalisé deux longues courses de touché et a terminé avec 159 verges au sol en neuf courses. Streator est 2-4 au total et 1-3 en action ICE.

La défense des Bulldogs a accordé aux hôtes 298 verges au total et a reçu un échappé forcé et une interception dans le premier quart par le senior Colin Jeffries.

«Cette équipe, cette famille est restée soudée, a continué à se battre, a continué à travailler à l’entraînement et ce soir, elle a très bien joué. Nous avons tous fait notre travail. — Colin Jefferies, Streator senior sécurité forte

« Notre défense a réalisé de gros jeux en première mi-temps et a vraiment joué fort ce soir », a déclaré Tutt. « Lorsque vous pouvez provoquer des revirements, cela aide non seulement l’offensive, mais donne également de l’élan et de la confiance à toute l’équipe. »

Après que Benning ait marqué sur une course de 4 verges lors de la première chance offensive de Streator, l’interception de Jeffries a aidé à établir une passe TD de 26 verges de Benning à Mohr.

« C’était mon premier choix au lycée, c’était une sensation formidable », a déclaré Jeffries, un senior en sécurité. «Nous étions en couverture d’homme à homme et j’avais raison avec mon récepteur. Maintenant, je ne veux pas avoir honte du quarterback de Lisle, mais je pensais qu’il n’allait pas essayer de le lancer à mon gars. Cela m’est venu directement; mais pour un étudiant de première année, ce gamin a joué à un jeu heckuva.

« Nous sortions de quatre semaines vraiment difficiles, cela ne fait aucun doute. Mais cette équipe, cette famille est restée soudée, a continué à se battre, a continué à travailler à l’entraînement et ce soir, elle a très bien joué. Nous avons tous fait notre travail. Nous n’abandonnons pas cette saison. Il nous reste des matchs à jouer et nous allons continuer à nous battre.

Lisle a marqué à la fin du premier quart lorsque le quart de première année Nolan Ashmore (11 sur 24, 200 verges) a frappé son camarade de classe Adam Drake (24 courses, 104 verges) pour un touché de 64 verges.

Les Bulldogs ont marqué deux fois en deuxième période sur une course de 45 verges par Brown et un lancer et une capture de 27 verges de Benning à Hagie.

Streator a ensuite ouvert la seconde mi-temps avec une paire de passes TD de Benning à Williamson, la première sur 12 verges et la seconde sur 37, tandis que Brown a ajouté un sprint de 59 verges pour un score.

Lisle (1-5, 0-4) a également marqué deux fois en troisième, Ashmore trouvant Myloe Thordson pour un score de 51 verges, puis Asher Carson sur 8.

Jordan Lukes des Bullodgs a terminé le score du match avec un touché de 10 verges au quatrième quart.

« Nous avons eu une tonne de points positifs ce soir », a déclaré l’entraîneur de Lisle, Cory Dillard, à propos de sa jeune équipe. «Parfois, nous avons huit étudiants en attaque. C’est parfois frustrant, mais comme vous l’avez vu plusieurs fois ce soir, ces jeunes gars peuvent rendre les choses assez excitantes. Adam Drake a été super dur ce soir et a réalisé un très, très bon match pour nous.

« Nous avons déjà affronté des équipes très difficiles. Cette conférence est une bête, mais mes gars sont venus ici ce soir et ont fait un grand pas en avant pour arriver là où nous voulons être. J’ai vu de très bonnes choses de la part de nos gars ce soir.

La semaine prochaine, Streator accueille Peotone, tandis que Lisle divertit Herscher.

LE SCORE DE LA BOÎTE

Au Village du Complexe sportif universitaire Lisle-Benedictine, Lisle-Benedictine

Streator 54, Écosse 21

Stréateur (2-4, 1-3) 12 14 20 8 — 54

Lisle (1-5, 0-4) 7 0 14 0 — 21

Notation par quart

Premier quart

S — Christian Benning 4 run (run échoué), 6-0, 6:45

S — Anthony Mohr 26 passes de Christian Benning (échec), 12-0, 3:31

L — Adam Drake 64 passes de Nolan Ashmore (coup de pied de Thomas Jones), 12-7, 1:15

Deuxième quartier

S — Isaiah Brown 45 run (Matt Williamson de Christian Benning), 20-6, 10:23

S — Jake Hagie 27 passes de Christian Benning (passe ratée), 26-7, :06

Troisième quart

S — Matt Williamson 12 passes de Christian Benning (passe ratée), 32-7, 9:12

L — Myloe Thordson 51 passes de Nolan Ashmore (coup de pied de Thomas Jones), 32-14, 8 :17

S — Matt Williamson 37 passes de Christian Benning (passe ratée), 38-14, 6:44

L – Asher Carson 8 passes de Nolan Ashmore (coup de pied de Thomas Jones), 38-21, 2:18

S — Course d’Isaiah Brown 59 (course d’Isaiah Brown), 46-21, 1:23

Quatrième trimestre

S – Jordan Lukes 10 run (Jordan Lukes run), 54-21, 1:19

Statistiques de l’équipe

Streator Lisle

Total des écoutes : 59 53

Premiers essais : 25 13

Rushes-Yards : 32-270 28-85

Verges par la passe : 242 213

Infraction totale : 512 298

Comp-Att-Int.: 21-27-0 12-25-1

Troisièmes essais : 6 sur 9, 4 sur 10

Quatrième essai : 1 sur 1 2 sur 5

Fumbles-Perdus : 1-0 1-1

Pénalités-Yards : 6-34 3-20

Punts-Moy. : 1-28,0 0-0,0

Heure de possession : 23h03 24h57

Statistiques individuelles

PRÉCÉDENT – Streator : Isaiah Brown 9-159 (2 TD), Isaiah Weibel 12-55, Jordan Lukes 5-30 (TD), Christian Benning 6-26 (TD). Lisle : Adam Drake 24-104, Nolan Ashmore 4-(moins 19).

PASSAGE (CA-TD-INT-YD) – Streator : Christian Benning 21-27-0-4-242. Lisle : Nolan Ashmore 11-24-1-3-200, Elijah Candler 1-1-0-0-13.

RÉCEPTION – Streator : Matt Williamson 11-137 (2 TD), Jake Hagie 4-49 (TD), Anthony Mohr 3-35 (TD), Isaiah Brown 2-14, Zach Schultz 1-7. Lisle : Asher Carson 5-38 (TD), Myloe Thordson 2-63 (TD), Clay Hicks 2-17, Adam Drake 1-64 (TD), Nolan Ashmore 1-13, Hunter McGrath 1-8.

INTERCEPTIONS — Lisle : aucun. Streateur : Colin Jeffries.