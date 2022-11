Streator Leading Ladies adopte 6 militaires – Shaw Local

Les Streator Leading Ladies ont tenu leur réunion annuelle le 17 novembre au Chipper’s.

Le groupe a récemment participé au Food for Thought et a vendu les petits Kringles, et le bénéfice a été reversé au Streator Unlimited. Le samedi 26 novembre, le groupe vendra les Large Kringles à la mairie de Bruce, 216 N. Sterling St., lors de la foire commerciale Keeping Christmas Close to Home.

Les membres sonneront les cloches de l’Armée du Salut le jeudi 15 décembre à Ace Hardware, 404 E. Main St.

L’organisation est en train de créer une bourse au nom de Beckie Chismarick et elle serait ouverte à une fille senior de Woodland High School qui est active dans la communauté. Des fonds seront amassés en ayant une courtepointe, faite et donnée par Pam Riss.

À la suite de la réunion d’affaires, les membres ont préparé des cartons pour six militaires qu’ils avaient adoptés.

Des plans sont en cours pour parrainer une danse de la Saint-Valentin pour les clients de Streator Unlimited.

La prochaine réunion des Streator Leading Ladies aura lieu le jeudi 15 décembre à Chipper’s, 1733 N. Bloomington St. et les membres apporteront des articles pour Safe Journeys (gants, chaussettes, chapeaux) ainsi que des articles pour nouveau-nés pour Guardian Angel Outreach. Il y aura également un échange de cadeaux de loterie

Ce club de service actif accueille toute personne intéressée à se joindre. Les organisations se réunissent à 18 heures le troisième jeudi de chaque mois.