Streator Garden Walk le 25 juin avec 4 jardins – Shaw Local

Quatre jardins locaux seront présentés de 13 h à 16 h le dimanche 25 juin lors de la marche du jardin Streator.

Cette collecte de fonds fait partie de The Longest Day, un effort mondial de collecte de fonds et de sensibilisation aux efforts de soins, de soutien et de recherche de l’Alzheimer’s Association. Un pot de dons sera situé à chaque jardin. Tout don sert de droit d’entrée pour voir les quatre jardins. Tous les jardins mettront en vedette des artistes locaux en peinture en plein air.

Les jardiniers partageant leurs verts sont Becky Berry, 7 Groveland St; Bill et Cheri Schmitt, 14 rue Groveland ; Bill Trelease et Steve Fisher, 702 E Broadway St; et Gary et Pam Riss, 1409 E 2309th Rd.

Le jardin du Berry entoure sa maison et son abri de jardin. Il existe de nombreuses variétés de plantes vivaces et d’arbustes, notamment des hostas, des sedums, des heuchères, des échinacées, des roses David Austin et des hortensias. L’art du métal, les barboteurs et les carillons rivalisent avec les chants d’oiseaux. (Photo fournie par Pam Riss)

Un endroit incontournable pour se détendre est le jardin des Schmitt. Il comprend un étang de koi et de poissons rouges ainsi qu’un grand étang de baignade naturel qui comprend une cascade entourée de rochers. Les sons nocturnes des rainettes, des grenouilles léopards et des ouaouarons transforment le jardin en forêt tropicale. Le jardin comprend plusieurs œuvres d’art florales en métal conçues par leur bonne amie et artiste incroyable, Kathy Dunning.

La pierre angulaire du jardin de Bill Trelease et Steve Fisher est un lit de pivoine de 300 spécimens qui remonte aux années 1920 (Photo fournie par Pam Riss)

La pierre angulaire du jardin de Trelease et Fisher est un lit de pivoines de 300 spécimens datant des années 1920. Les installations comprennent un jardin ombragé, un petit verger, des fraises et des asclépiades, un ruisseau artificiel et des tonnelles de glycines, de raisins et d’aigre-douce, ainsi qu’une serre. Roses et hostas partagent une allée de briques recouverte d’une nouvelle pergola de 30 pieds. Des urnes, des pots en argile, des statues, neuf lampadaires antiques et un grand lion ancrent leur jardin sur Broadway Street.

Les Risses accueillent les visiteurs dans leur jardin en constante évolution. Promenez-vous là où les papillons ont leurs propres fleurs et vous pourrez même jeter un coup d’œil rapide sur les fées. (Photo fournie par Pam Riss)

Une courtepointe intitulée « Fresh Cut » sera exposée au jardin Riss. Les visiteurs peuvent courir la chance de gagner cette courtepointe colorée de 66 pouces sur 85 pouces. Les bénéfices sont destinés à l’Association Alzheimer (Photo fournie par Pam Riss)

Un final aura lieu à 16h30 au jardin Riss où des rafraîchissements seront servis.

Une date de pluie est fixée au 2 juillet.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://alz.org/goto/StreatorGardenWalk ou appelez le 815-673-1389 ou envoyez un courriel à [email protected].