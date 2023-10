Streator FFA se joint aux efforts pour revitaliser Plum Island – Shaw Local

Les membres de la Starved Rock Audubon Society, du Streator FFA Chapter et de Living Lands and Waters se sont réunis le 30 septembre à Plum Island, une petite île située juste en face du Starved Rock State Park.

Leur mission était de revitaliser les espaces ouverts de l’île pour offrir un habitat amélioré à la faune. Les membres des trois organisations ont planté des arbres et enlevé les espèces envahissantes, les cages d’arbres et les poteaux de clôture qui offraient autrefois une protection contre le broutage des cerfs. De plus, Matthew Klein a capturé les efforts des bénévoles tout au long de la matinée afin de documenter la croissance et le développement de l’île à long terme.

L’événement de samedi comprenait 21 bénévoles de la Starved Rock Audubon Society, 30 membres du chapitre Streator FFA et deux membres de Living Lands and Waters. Ensemble, le groupe a planté 27 arbres, retiré des dizaines de cages de protection de l’île et de nombreux poteaux ont été empilés pour un retrait en toute sécurité de l’île dans les semaines à venir.

«C’était une journée paisible à Plum Island. Je n’ai pas vraiment compris tout l’impact de nos efforts jusqu’à ce que je retourne à Starved Rock en bateau », a déclaré Sam Lerette, membre de première année de Streator FFA.

Alaina Perez, secrétaire du chapitre Streator FFA, a aidé à organiser l’événement. Elle a dit qu’elle était ravie que le chapitre puisse faire en sorte que l’événement se produise.

«C’est une excellente façon de redonner à notre communauté et à notre environnement», a déclaré Perez.

Au cours des 20 dernières années, l’île a bénéficié d’un plan de revitalisation progressif qui a amélioré l’habitat et la santé de la faune locale. De nombreuses espèces d’arbres producteurs de noix habitent Plum Island afin de contribuer au développement nutritionnel de la faune.

Lors d’une manifestation le 30 septembre, Don Goerne a partagé avec le groupe son souvenir de certains des premiers arbres plantés sur l’île. Aujourd’hui, ces arbres mesurent plus de 30 pieds de haut et fournissent de la nourriture et un habitat à de nombreuses espèces d’oiseaux et autres animaux sauvages.

Au cours des prochaines semaines, les bénévoles continueront de travailler sur l’île pour préparer l’hiver en arrosant les arbres récemment plantés, en retirant les poteaux de l’île et en retirant l’équipement de l’île pour l’année.

Plum Island a été acquise par l’Illinois Audubon Society en mars 2004 grâce à une subvention de l’Illinois Clean Energy Community Foundation après une lutte de trois ans pour empêcher le développement résidentiel de l’île. Aujourd’hui, l’île sert de principale aire de reproduction et d’hivernage pour le symbole prisé du pays, le pygargue à tête blanche.

Si vous souhaitez contribuer aux futures revitalisations de Plum Island, contactez Goerne à [email protected].