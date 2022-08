Streator FFA est le Top 10 du pays – Shaw Local

Le chapitre Streator FFA a été nommé finaliste du modèle national d’excellence 2022 par l’organisation nationale FFA, ce qui signifie qu’il se classe parmi les 10 meilleurs du pays sur 8 817 chapitres FFA.

Plus tôt cet été, le chapitre Streator FFA a été nommé 2022 Illinois Association FFA Premier Chapter, ce qui est la plus haute distinction qu’un chapitre puisse recevoir.

Au sein du pays, chaque chapitre a la possibilité de mener des activités et des événements centrés sur le prix du chapitre national dans les domaines de la croissance des leaders, du renforcement des communautés et du renforcement de l’agriculture. Les étudiants utilisent cette structure du National Chapter Award pour élaborer un plan d’activités qui touchent les membres, leur communauté et l’agriculture.

Les étudiants du programme agricole développent une activité, déterminent les objectifs qu’ils veulent accomplir, élaborent un plan d’action et recueillent les données sur le plan pour évaluer l’impact. Les étudiants sont également invités à déterminer l’impact sur l’agriculture américaine et à identifier la croissance globale et l’impact qui ont eu lieu.

Grâce au modèle d’excellence, 10 chapitres de la FFA à travers le pays sont reconnus comme des chapitres de modèle d’excellence qui présentent des qualités exemplaires dans les trois domaines du prix du chapitre national. Parmi les 10 meilleurs chapitres, un grand gagnant national sera sélectionné en octobre lors de la Convention nationale FFA 2022.

Au cours du mois prochain, les membres de la FFA au sein de la section Streator FFA développeront une présentation pour expliquer plus en détail l’impact que le prix de la section nationale a sur les membres, la communauté et l’agriculture. Les membres le présenteront à un panel de juges pour avoir la possibilité d’être nommés Modèle national d’excellence.

“Merci à notre école, à notre communauté, à nos anciens élèves et à bien d’autres qui ont aidé à développer le programme Streator Ag”, a déclaré Riley Hintzsche, conseiller Streator FFA. “Nous avons tellement de raisons d’être reconnaissants et sommes ravis de représenter Streator et l’Association de l’Illinois FFA à la Convention nationale FFA 2022 en tant que l’un des meilleurs programmes agricoles et chapitres FFA du pays.”