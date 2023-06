Streator FFA décroche 7 titres d’État à Springfield – Shaw Local

Le chapitre Streator FFA a remporté sept titres d’État lors de la convention FFA d’État 2023 à Springfield.

Le chapitre a été lauréat de l’État pour Growing Leaders, Strengthening Agriculture, Ag Issues CDE (Aiden Haag, Kaylee Lewis, Sydney Long, Max Fraga, Katherine Bressner et Alaina Perez), Spanish FFA Creed LDE (Leon Ramirez), Information and Technology Supervised Occupational Expérience (Lily Gardener), expérience agricole supervisée en production végétale diversifiée (Brandon Talty) et expérience agricole supervisée en service alimentaire (Brayden Matsko).

Le chapitre a également remporté de nombreux autres prix de section et de district.

Le groupe a été escorté à Streator jeudi soir par un camion de pompiers.