Streator fait appel à l’ancien Cmdr de la police de Chicago. John Franklin comme nouveau chef – Shaw Local

Le Cmdr du département de police de Chicago à la retraite. John Franklin a été nommé nouveau chef de la police de Streator, à compter du 1er septembre.

Il succède à l’ancien chef de police Robert Turner, qui a pris sa retraite du département de police de Streator le 26 juin. Le chef adjoint Robert Wood assurait les fonctions de chef par intérim.

Franklin était l’un des cinq finalistes pour le poste et l’un d’une douzaine de candidats qui ont soumis des curriculum vitae, a déclaré le directeur municipal David Plyman.

En plus des 28 années de Franklin au service de police de Chicago, il a été chef de la police dans la banlieue de Chicago de Dolton, qui compte 21 426 habitants, et dans la banlieue de Little Rock, Arkansas, à Jacksonville, qui compte 28 364 habitants. Il a également été professeur auxiliaire en justice pénale au Daley College de 2011 à 2018.

Franklin travaille dans la sécurité chez Blue Star Security, Inc. à Des Plaines, qui gère la sécurité d’une synagogue et de restaurants cinq étoiles, entre autres organisations et entreprises.

Franklin a déclaré au Times lors d’un entretien téléphonique mardi qu’il souhaitait revenir dans la police des petites villes et a vu l’ouverture du poste de Streator comme une opportunité, effectuant sa première visite dans la ville pour son entretien avec Plyman, le maire Tara Bedei et aa police administrateur de Pontiac qui faisait partie de l’équipe d’embauche.

“J’aime les services de police dans les petites villes car il est plus facile pour les dirigeants de se connecter”, a déclaré Franklin, notant qu’il avait rejoint des organisations communautaires alors qu’il était chef dans l’Arkansas. “Dans une grande ville, au moment où votre message parvient aux officiers, il est édulcoré dans les rangs.”

Service de police de Strator (Tom Sistak)

Franklin a déclaré que son premier objectif sera de mettre en place un plan de succession pour le département de la ville. Reconnaissant qu’il ne servira probablement pas plus de trois à quatre ans à Streator, il a déclaré qu’il souhaitait identifier les dirigeants au sein du département et les préparer à assumer des rôles plus importants.

Le chef nouvellement embauché a également déclaré qu’il souhaitait acquérir des caméras portées sur le corps pour le département, affirmant que le besoin se faisait attendre depuis longtemps.

«Nous devons faire décoller cela», a-t-il déclaré. “Les caméras sont un équipement de police nécessaire et elles protègent un agent, tout autant qu’elles protègent les résidents.”

D’ici 2025, les services de police de l’Illinois devront porter des caméras corporelles. Franklin a déclaré qu’avec des caméras portées sur le corps, il pouvait examiner le bien-fondé des plaintes des citoyens, qui, selon lui, étaient parfois infondées après avoir examiné les images.

Franklin a également déclaré qu’il souhaitait adopter une approche pratique de la police.

“Si je croise un de mes agents lors d’un contrôle routier, je serai leur remplaçant”, a déclaré Franklin. “Non seulement cela me donne l’occasion de les voir, mais je me sentirais très mal si quelque chose leur arrivait lors de cet appel.”

Franklin a déclaré qu’il comprenait que le travail de la police avait été difficile à vendre pour les recrues, mais il a déclaré qu’il souhaitait renforcer le poste.

Lors d’un entretien avec une autre communauté du sud de l’État, Franklin a déclaré qu’il avait été interrogé sur son expérience dans le département de Chicago, y compris ses réflexions sur l’affaire du meurtre de Laquan McDonald, dans laquelle un jeune noir a été abattu par un policier blanc de Chicago. Franklin a déclaré qu’il devait rappeler aux gens qu’il était absent du département depuis plus d’une décennie et qu’il ne faisait pas partie du personnel à l’époque.

“J’ai été choqué et consterné comme tout le monde”, a ajouté Franklin à la conversation, concernant ses réflexions sur l’affaire.

À partir de 1982, Franklin a gravi les échelons du département de police de Chicago en tant qu’officier de patrouille / tactique, sergent, lieutenant et commandant. Il a été chargé de diriger de nombreuses équipes d’enquête, notamment sur les détournements de voiture, la lutte contre la drogue, l’équipe d’entrée à haut risque et les équipes d’armes à feu et de gangs de la région. Il a également été chargé de diriger les opérations de la section des fonctions spéciales de la police de Chicago, qui se composait des unités suivantes : SWAT, chevaux montés, marine et hélicoptère, K-9, enquêtes sur les crimes contre les animaux et protection des dignitaires.

Franklin a obtenu un baccalauréat en communication vocale/médiatique de la Northeastern Illinois University et une maîtrise en justice sociale/pénale de la Lewis University. Il est diplômé du personnel de police et de l’école de commandement de la Northwestern University et du programme de développement des cadres du département de police de Chicago.

Sous la forme de gouvernement du directeur municipal, le directeur municipal nomme les chefs de service. Plyman a déclaré qu’il avait nommé Franklin à la tête du département de police de Streator parce que Franklin avait des antécédents d’officiers de police de premier plan. À un moment donné, il a commandé plus de 300 officiers à Chicago. Plyman a déclaré que Franklin est expérimenté dans toutes les facettes de l’application de la loi et s’engage à servir Streator de manière professionnelle et éthique.

“Il n’y a pas grand-chose qu’il n’a pas connu dans sa carrière, ce qui fait de lui un candidat vraiment attrayant”, a déclaré Plyman, notant que chacun des cinq finalistes était qualifié pour devenir le prochain chef de Streator. “Nous sommes ravis de l’opportunité pour lui de faire passer le département au niveau supérieur.”