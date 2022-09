Streator et Reading poursuivront les pourparlers sur l’accord de service d’ambulance 911 – Shaw Local

Le maire de Streator, Tara Bedei, a déclaré mercredi que la ville poursuivrait les négociations avec le district de protection contre les incendies de Reading sur un éventuel accord intergouvernemental pour les services d’ambulance d’urgence, mais elle a déclaré qu’elle resterait déterminée à conclure un accord équitable pour les citoyens dans les limites de la ville.

Depuis que le conseil a choisi d’explorer la création de son propre service d’ambulance d’urgence, Bedei a déclaré qu’elle ne voulait pas voir les contribuables fonciers de Streator compléter le coût de ceux en dehors des limites de la ville qui ne paient pas d’impôts fonciers à Streator, sans les résidents des quartiers voisins. les districts paient une juste part.

Le trésorier du district de protection contre les incendies de Reading, Tom Metzke, a déclaré au conseil lors de la réunion de mercredi que le district de protection contre les incendies ne pouvait pas se permettre la proposition actuelle.

L’accord intergouvernemental propose à Reading de payer 485 $ par appel pour le service d’ambulance nouvellement lancé de Streator à compter du 1er octobre, y compris d’éventuels frais supplémentaires si l’assistance du service d’incendie de Streator est nécessaire.

En 2021, Advanced Medical Transport, l’actuel fournisseur d’ambulance d’urgence, a répondu à 368 appels de lecture, ce qui signifie que si le district correspondait à ce volume d’appels, il pourrait s’attendre à une facture quelque part dans le stade approximatif de 178 480 $.

En 2021, le district de protection contre les incendies de Reading a reçu un total de 76 000 $ de taxes prélevées, ce qui signifie qu’il devrait plus que doubler ses recettes fiscales pour effectuer un paiement à Streator. Le district est incapable de le faire sans référendum et le plus tôt il peut mettre un référendum sur le bulletin de vote est avril. Metzke a déclaré que le district avait actuellement 101 000 $ en banque.

Le directeur de la ville de Streator, David Plyman, a déclaré qu’un accord pourrait financer le district de protection contre les incendies de Reading pour rembourser la ville à l’avenir, après l’adoption d’un référendum, mais Metzke a déclaré que les administrateurs du district de protection contre les incendies pensent qu’il est trop risqué de commencer à accumuler des dettes avec une source de revenus qui n’est pas garantie. passer.

Pourtant, Metzke s’est dit encouragé par le fait que la ville souhaite poursuivre les pourparlers.

“J’espère que nous pourrons le comprendre, mais nos finances n’ont pas changé”, a déclaré Metzke.

Bedei a déclaré qu’il restait neuf jours avant le lancement du nouveau service d’ambulance et que l’AMT cesse ses activités, ce qui signifie que le conseil municipal pourrait devoir convoquer une réunion spéciale d’urgence si un accord est conclu. Elle a encouragé les autres membres du conseil à contribuer aux négociations, cependant, trois membres du conseil ne peuvent pas se rencontrer pour discuter des affaires de la ville sans qu’une réunion ne soit affichée.

“Nous allons travailler avec Reading pour voir si nous pouvons trouver une sorte d’accord”, a déclaré Bedei.

Plyman a déclaré que les télécommunicateurs auront bientôt besoin d’une carte indiquant où les ambulances de Streator répondront. Le district de protection contre les incendies de Long Point devrait conclure le même accord pour 485 $ par appel offert à Reading et Allen Township (Ransom) peut conclure un accord intergouvernemental pour une partie de son district, mais pour le moment, la carte n’inclura pas Reading .

Plyman a recommandé au conseil municipal d’être consciencieux. Les résidents de Reading ne paient pas de taxes foncières à la ville. Les résidents qui paient les taxes foncières de la ville financent le service d’ambulance et les frais de 485 $ sont destinés à permettre à Reading de combler cette différence.

Dans un autre élément lié aux ambulances, le conseil municipal a finalisé la facturation des ambulances. Un appel de réanimation avancée coûtera 1 500 $ et un appel de réanimation de base 1 200 $, avec des frais supplémentaires ajoutés en fonction des prix du marché quelques fois par an. Bedei a demandé que les prix soient publiés sur le site Internet de la ville. Plyman a déclaré que la ville s’attend à recevoir sa licence dans les prochains jours.

Plyman a déclaré: “Les dernières pièces sont en train de s’assembler.”