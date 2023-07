Streator envisage d’installer une installation de culture de marijuana à des fins médicales – Shaw Local

Une installation de culture artisanale de marijuana médicale sera à l’ordre du jour du conseil municipal de Streator mercredi.

La Commission du plan a recommandé l’approbation d’un permis d’utilisation spéciale pour Llerem LLC afin d’exploiter une installation de culture artisanale de marijuana au 118 Iowa Ave., l’ancienne usine de beurre de cacahuète.

Llerem ne cherche qu’à cultiver de la marijuana, elle ne pourrait pas fonctionner comme un dispensaire.

Llerem utiliserait environ 25 000 pieds carrés à l’extrémité sud de l’installation. Llerem a déjà été approuvé à Streator et par l’État de l’Illinois pour une installation de culture de marijuana à John and Joe’s, 1105 W. Main St. La société élabore un nouveau plan viable pour ce site.

L’entreprise prévoit d’employer environ 10 personnes et de fonctionner entre 8 h et 18 h tous les jours.

Un cultivateur artisanal est une petite entreprise qui ne peut pas vendre de la marijuana à partir de sa propre entreprise. Il ne peut vendre qu’à d’autres producteurs et centres de culture, qui peuvent ensuite distribuer aux dispensaires. Un producteur artisanal peut cultiver, sécher, sécher et emballer de la marijuana et effectuer d’autres activités nécessaires pour la mettre en vente dans un organisme de distribution ou l’utiliser chez un transformateur.

Le site proposé fonctionnait autrefois comme une usine de beurre d’arachide jusqu’à sa fermeture en janvier 2022. L’installation comptait plus de 50 employés au moment de sa fermeture.

Le conseil municipal de Streator se réunit à 19 h le mercredi 19 juillet à l’hôtel de ville, 204 S. Bloomington St.