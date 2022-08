Streator développe de nouvelles menaces face au speedster explosif Aneefy Ford – Shaw Local

Ils n’étaient pas les seules armes offensives, mais l’année dernière, le triumvirat Streator Bulldogs composé du quart-arrière fort armé Christian Benning et des joueurs de position de compétence ultra-rapides Aneefy Ford et Cade Stevens représentait la grande majorité des gros jeux emblématiques des Bulldogs.

Deux de ces trois joueurs de la première équipe Times All-Area seront de retour pour la saison 2022, avec seulement Stevens et ses 27 réceptions pour 562 verges (une moyenne énorme de 20,8 verges par capture) et huit touchés au total allés à l’obtention du diplôme.

Cela signifie que Benning – qui, avec 1 314 verges, a battu le record de passes en une saison des Bulldogs de 24 ans et avec une campagne similaire cet automne deviendrait le leader de l’école en matière de verges par la passe bien qu’il soit junior – aura toujours Ford à rechercher , sortant du champ arrière ou s’écartant largement.

Mais sans que Stevens ne parcoure le terrain de l’autre côté pour détourner les yeux des sécurités de Ford, qui interviendra non seulement pour exiger une partie de cette attention défensive, mais aussi pour contribuer en tant que cible n ° 2 dans le jeu de passes des Bulldogs maintenant que Ford est le n°1 incontesté ?

“Tout le monde sait qu’Aneefy va beaucoup toucher le ballon”, a déclaré l’entraîneur-chef de Streator, Kyle Tutt, lors du récent 7 contre 7 des Bulldogs contre le voisin Marquette. « Il est l’un des meilleurs coureurs de l’état en piste, et nous allons lui donner l’opportunité de courir derrière une nouvelle ligne offensive qui nous fait plaisir, dirigée par des gars qui sont ici depuis quelques années.

« Mais nous allons certainement devoir trouver ce prochain gars. L’année dernière, nous avons perdu beaucoup d’aînés… et nous allons devoir trouver certains de ces nouveaux noms.

Il y a des candidats solides, bien que Ford semble sur le point d’être le meilleur chien incontesté dans l’attaque de Streator.

L’automne dernier en tant que junior, Ford a réussi 25 passes pour 492 verges (une moyenne également énorme de 19,7 verges par réception), dont cinq longs touchés. Il était également le deuxième meilleur porteur de ballon de l’équipe, portant le ballon sur 266 verges en 22 courses (soit 12,1 verges par tentative, également énorme) et deux autres touchés.

Après cela, Ford est devenu plus rapide et plus confiant, terminant son année junior avec une quatrième place au 100 mètres au Class 2A IHSA Boys Track and Field State Meet.

Ford ne se soucie pas de l’attention supplémentaire que ses distinctions et ses réalisations apportent, mais dit qu’il ne veut pas qu’elles entravent sa production ou celle de l’équipe en 2022.

“Le plus important, c’est de ne pas le laisser monter à la tête”, a déclaré Ford. « Je veux dire, j’aime le fait que les gens me regardent, mais cela ne va pas vraiment nous aider à gagner.

«Je dois juste jouer mon rôle, vraiment. Si j’obtiens ce regard, profite de ce regard. Il suffit d’aider l’équipe.

Annefy Ford

Une grande partie de son succès en tant que coureur dépendra de la nouvelle ligne offensive devant lui, tandis qu’une grande partie de son succès en tant que receveur dépendra non seulement du développement continu de Benning, mais aussi des autres menaces que les Bulldogs peuvent mettre. sur le terrain pour compléter Ford.

Des joueurs tels que l’ailier rapproché Zach Schultz, le candidat de deuxième année Matt Williamson, le junior prometteur James Pawelczyk et le blessé mais attendu au début de la saison Jake Luckey sont tous dans cette conversation. Il en va de même pour un joueur qui a absolument brillé au milieu de l’été 7 contre 7 avec Marquette alors que les attentions des Crusaders se concentraient sur Ford – Jeremiah Brown.

“Jeremiah, c’est un gamin qui a commencé pour nous [defensively] l’an dernier et qui a toujours eu l’occasion de passer du côté offensif », a déclaré Tutt. “[Against Marquette] il a eu cette opportunité, et il a sauté partout pour attraper le ballon, courir les bons itinéraires, et il a joué une très bonne défense, ce que nous savons déjà qu’il peut faire.

Comme le reste de l’État, Streator devrait ouvrir les entraînements officiels le 8 août. L’ouverture de la saison des Bulldogs est prévue le 26 août à East Peoria.