Streator demandera une subvention de 185 000 $ pour améliorer l’étang du parc Marilla – Shaw Local

La ville de Streator sollicite une subvention de l’État pour améliorer la zone de l’étang du parc Marilla pour la pêche et le patinage sur glace.

La ville demande 185 000 $ du projet de 205 000 $ dans le cadre d’une demande de subvention d’acquisition et de développement de terrains à ciel ouvert.

Le projet utilisera des paniers de gabions sur le côté sud de l’étang pour renforcer la rive et créer une zone pavée qui permettra aux résidents handicapés, ainsi qu’aux patineurs sur glace, d’avoir un accès facile à l’eau. Peu importe si la ville reçoit une subvention, le Lions Club prévoit d’installer des gabions et de paver les 40 premiers pieds du pont plus tard cet été.

La ville envisage également de construire deux abris de pique-nique et de patinoire sur le côté sud de l’étang.

C’est la troisième fois que la ville demande un financement pour le projet du parc Marilla. Sa demande de subvention a été rejetée les deux fois précédentes.

Le président du conseil d’administration de Streator Park, Gary Wheeler, a déclaré mercredi que l’instructeur de l’école secondaire Streator, David Taylor, lui avait dit qu’il restait du bois de la construction de l’abri de pique-nique en mai, et qu’il pourrait y avoir une opportunité de créer un petit abri près de l’étang, mais ce n’était qu’un idée à ce stade.

Le conseil municipal de Streator et le conseil du parc se réuniront avec d’autres acteurs clés de la ville de 10 h à 13 h 30 le mardi 29 août pour une réunion de planification stratégique concernant les parcs et les espaces ouverts de la ville. Le lieu de la réunion n’a pas été déterminé. Un sondage sera envoyé aux intervenants résidents pour fournir des informations avant la réunion. Wheeler a déclaré que la réunion stratégique examinera ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et quels sont les besoins de la ville concernant ses parcs.

L’idée d’avoir un plan stratégique en place est de fournir au personnel de la ville des idées de projets prêts à l’emploi lorsque des opportunités de subventions seront disponibles, a déclaré Wheeler.

Le maire Tara Bedei a déclaré que tout résident intéressé à partager des idées concernant un plan stratégique pour les parcs de la ville peut lui envoyer un courriel à [email protected].