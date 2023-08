Streator combat la chaleur, BCC à égalité 1-1 lors du premier match de James Street – Shaw Local

Noah Russow, de Streator, éloigne le ballon de Warren Tomczak et Brad Torry, de Bloomington Central Catholic, le mercredi 23 août 2023, dans la zone de loisirs de St. James Street à Streator. (Scott Anderson)

[ Photos: Bloomington Central Catholic vs Streator boys soccer ]

« Rock Island nous a frappé dans la bouche et on nous a montré comment jouer au football. Nous nous sommes adaptés et avons bien mieux joué ce soir contre un adversaire tout aussi bon.

— JT Huey, entraîneur de football des garçons Streator