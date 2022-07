Streator City Park ajoute une fontaine à boire – Shaw Local

De l’eau potable propre sera facilement disponible pour les visiteurs du parc municipal de Streator – et leurs amis à quatre pattes.

Une fontaine à boire à deux niveaux a été installée dans la partie nord-est du parc près de Paul’s Pad avec un financement fourni par la Dieken Family Foundation et une subvention environnementale américaine de l’Illinois 2021 que Live Well Streator a reçue en partenariat avec la ville de Streator et Streator Tourism.

Une cérémonie a eu lieu mercredi pour commémorer la fontaine à boire, qui comprend une station de remplissage de bouteilles et une station d’hydratation pour animaux de compagnie.

Les fontaines rendent l’eau propre accessible au public et encouragent l’utilisation de récipients réutilisables pour remplir l’eau, plutôt que d’acheter de l’eau dans des récipients en plastique et de la jeter, a déclaré Holly Wheeler, surintendante des opérations pour le district Streator d’Illinois American Water.

La fontaine est la deuxième donnée et installée à Streator. La première fontaine à deux niveaux a été installée à Central Park.

Deux autres fontaines à boire à deux niveaux ont été commandées et livrées en prévision de leur installation dans le parc Marilla pour remplacer une paire de fontaines vieillissantes. Live Well Streator a reçu 2 000 $ pour la subvention 2022 Illinois American Water Environmental Grant pour les financer en partie, mais une aide supplémentaire est nécessaire pour atteindre un objectif de 5 500 $. Les dons en ligne, qui sont déductibles des impôts, peuvent être effectués via Live Well Streator à https://www.osfhealthcare.org/locations/streator/community-health/live-well-streator/

Pour plus d’informations sur la campagne de dons ou Live Well Streator, contactez Ellen Vogel à [email protected] ou au 815-673-4528.