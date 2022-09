Streator Chamber met en lumière les résidents et les entreprises lors de la 109e assemblée annuelle – Shaw Local

Le directeur à la retraite de la Chambre de commerce de Streator, Jack Dzuris, a été surpris lundi lorsqu’il a reçu le premier prix Jack of all Trades, qui porte son nom, lors de la 109e réunion annuelle de la chambre.

La foule de l’Eastwood le savait, car il cherchait une blague. Et a réussi à en trouver un à la volée.

Dzuris était au service de la chambre depuis octobre 2009, livrant régulièrement une série de blagues lors des dîners annuels.

Sa passion pour Streator est sérieuse, et le nouveau prix ira à des citoyens modèles qui partagent leur expertise et servent de modèles pour la communauté.

“Je suis sans mots”, a déclaré Dzuris dans un discours émouvant après avoir accepté le prix. “C’est vraiment un choc et je l’apprécie vraiment. J’adore Stréator.

Ellen Vogel, de l’OSF et de Live Well Streator, a été nommée lauréate du prix Maxine Wargo lors de la 109e réunion annuelle de la Streator Chamber, le lundi 19 septembre 2022. Le prix est décerné à une personne qui se démarque par son travail bénévole dans la ville. (Derek Barichello – dbarichello@shawmedia.com)

Dzuris n’était qu’une des nombreuses personnes et entreprises mises en avant lundi pour leurs services à Streator.

Ellen Vogel, responsable du programme d’engagement pour la santé communautaire à OSF et coordinatrice de Live Well Streator, a reçu le prix Maxine Wargo, qui est décerné à quelqu’un qui travaille à améliorer Streator grâce à un travail pratique, une sensibilisation positive, un leadership et une motivation.

“Quel honneur”, a déclaré Vogel aux personnes présentes après avoir reçu le prix. « Je connaissais Maxine et quelle personne fabuleuse elle était. Merci beaucoup pour cela, je l’apprécie vraiment.

Le prix Cephas Williams a été décerné à Rick et Stephanie Wilkinson, qui ont ouvert Gaetano’s Vault au 200 E. Main St. Les Wilkinsons ont ouvert Gaetano’s Vault dans l’ancien bâtiment de la banque Union/Centrue dans un thème des années 1920, réhabilitant complètement le bâtiment, ajoutant une cour et garder le coffre-fort en place, en tant que restaurant de destination pour Streator.

Wilkinson n’a pas pu y assister lundi, mais la présidente de la Streator Chamber, Jennifer Skerston, a déclaré que Wilkinson avait redonné à Streator avec le projet et qu’il avait transformé le centre-ville de Streator de manière positive.

Plusieurs autres entreprises et particuliers lauréats ont été nommés :

Jeunes leaders exceptionnels : Riley Hintzsche, instructeur d’agriculture à l’école secondaire Streator et conseiller FFA ; Afton Caulkins, Danchris Nursery, membre du conseil d’administration de Streator Park et trésorier de Streator Young Professionals; Haley Lentman, fondatrice du centre d’activités et d’apprentissage Busy Bee ; et Derek Barichello, rédacteur en chef des nouvelles régionales du Times et de NewsTribune.

Fabrication/industriel : Lilja Construction

Vente au détail/en gros : Wild Hearts Boutique, Deb Sargent

Financier : Ben Hiltabrand, d’Edward Jones

Action communautaire : Live Well Streator

À but non lucratif : Streatorland Food Pantry, qui sert la communauté depuis plus de 50 ans.

Professionnel/entreprise : Streator Engine/Streator NAPA

Restaurant/divertissement : Light Up Streator, un groupe de bénévoles qui décore toute l’année, y compris l’éclairage du City Park pour Noël.

Les ambassadeurs de la Streator Chamber Judy Booze, Kris Conner, Jennifer Currier, Karen Karpati, Gigi Lansford, Ryan McGuckin, Lisa Piecha, Amy Spears, Stacy Starjak, Beth Palm, Melissa Givens, Cindy Cameron et Gail Darm ont été reconnus.

Les membres de l’équipe de collecte de fonds de Streator Chamber Carri Alexander, Conner, Jamie Gahm, Karpati, Lansford, Doug Patterson, Dana Stillwell, Cindy Taylor et Skerston ont également été reconnus.

Bernard Anderson, Steve Broadus, Mark Brockman, Dzuris, Courtney Levy, le maire Tara Bedei, Vince Luckey, Jeremy Palm, Dave Plyman, Matt Seaton, Everett Solon, Janette Strabala et John Swanson siègent au conseil de développement industriel de Streator.

La chambre a également célébré son personnel Levy, qui a été nommé directeur exécutif il y a neuf mois, et Megan Wright, qui a été embauchée peu après comme coordonnatrice des services aux membres. Skerston est président du conseil d’administration, Pete Honiotes en tant que vice-président, Theresa Muntz en tant que trésorière et Gene Anderson, Lori Snell, Denny Hatzer, Hiltabrand, Karpati, McGuckin, Plyman, Solon, Stillwell, Strabala et Brandon Urbance en tant que membres du conseil.