Streator célébrera le Pluto Fest annuel, le festival automnal des camions de restauration à City Park – Shaw Local

Streator célébrera la découverte de Pluton par le natif Clyde Tombaugh avec un festival le samedi 24 septembre au City Park.

Comme l’année dernière, le festival parrainé par le Streator Hardscrabble Lions Club sera jumelé avec Streatscapes (anciennement Streator Walldogs) Food Truck Festival.

Pluto Fest se déroulera de 11 h à 17 h, avec une tente de dégustation maison, le marché des fermiers, le marché des artisans et des vendeurs et des activités pour les enfants.

L’ambassadeur de la NASA, Scott Pellican, de La Salle, sera sur place avec des informations sur la mission spatiale Pluton et New Horizons vers Pluton et la ceinture de Kuiper.

La bibliothèque Streator aura plus d’informations sur Pluton, ainsi qu’un bricolage à fabriquer et à emporter disponible pour les enfants. Il y aura des tatouages ​​à l’aérographe pour les enfants et le service d’incendie de Streator aura son fumoir.

Des souvenirs de Pluton allant des T-shirts aux verres à vin et à bière, ainsi que des tasses de Finefield Pottery seront en vente.

Cody Calkins doit se produire sur la scène Plumb Pavilion de 11 h à 14 h et Rays Rockets de 14 h à 18 h.

La tente de dégustation homebrew mettra en vedette environ huit brasseurs amateurs, avec la possibilité que d’autres se joignent à l’événement de samedi.

Le Food Truck Festival mettra en vedette The Olive Branch (cuisine grecque), Mr. J’s taco wagon, Gramma Nana’s Kitchen (desserts), Burritoville, Streator’s own Cruisin’ Concessions, Mia Bella’s (pizza), Mammalicious (cuisine jerk et curry), Starved Rock Tropical Sno, authentique barbecue au feu de bois, Maria’s Pizza (italien/pizza), entre autres.

Des food trucks seront alignés dans le parking parallèle à la rue Hickory du côté sud du parc de 11h à 18h.