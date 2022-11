Streator atteint son objectif Centraide en recueillant 277 827 $ – Shaw Local

Streator a l’habitude de se rassembler pour soutenir sa communauté.

Beth Palm, directrice exécutive de Streator Area United Way, a déclaré lors d’un dîner d’appréciation jeudi que l’agence avait la réputation d’atteindre son objectif, même dans les moments difficiles.

La communauté Streator a recueilli 277 827 $, dépassant son objectif de 277 467 $ et dépassant son total de collecte de fonds de 277 724 $ l’année dernière.

Les fonds servent Alternatives for the Older Adult, American Red Cross Illinois River Valley, Court Apappointed Special Advocates (connu sous le nom de CASA), the Center for Youth and Family Solutions, Girls Scouts of Central Illinois, Illinois Brain Injury Clubhouse, Safe Journeys, Salvation Army , Streator Child Development Center, Streator Family YMCA, Streator Unlimited et Youth Service Bureau of Illinois Valley.

Le président de la campagne, Curt Bedei, a demandé aux personnes présentes jeudi de se féliciter d’avoir contribué à la cause, soulignant dans son discours de remerciement que la communauté traverse toujours des moments difficiles avec la pandémie de COVID-19.

“Il s’agit d’une communauté, unie en tant que communauté pour une seule cause”, a déclaré Bedei, notant que la cause est de soutenir financièrement ceux qui sont moins fortunés.

La bénévole Debbie Salata, de la First Federal Savings Bank, a reçu le prix Tom Wilson, décerné à une personne qui a fourni un service exceptionnel à Streator Area United Way. Elle a été honorée jeudi pour ses 20 ans de service à l’agence et a présidé le comité d’attribution 2022.

De plus, Pam Anderson a été honorée pour 45 ans de service ; Sandy Kuntz et Debbie Tombaugh pour 40 ans de service ; Vicki Cheffer et Carol Nink pour 35 ans de service ; Pauline Murray pour 30 ans de service; Betsy Moroni pour 25 ans de service ; Sue Novotney et Dana Stillwell pour 15 ans de service ; et Mary Kay Eccleston, Jan Elliot et Ruth Ann Robertson pour cinq ans de service.

Les entreprises suivantes ont contribué à Centraide avec une participation de 100 % : Accounting Tax and Business Service, Edward Jones – Gary Wheeler, Edward Jones – Kevin Dean, First Federal Savings Bank, Kuntz Insurance, Murray Cabinetry and Tops, Schultz Monument, Schultz Wilbur Vault Société, Streator Child Development Center, Streator Home Savings Bank, Streator National Bank, Streator Onized Credit Union, Armée du Salut, Streator Unlimited et United Way.

Siégeaient au comité d’attribution étaient Salata, Sue Adler, Anderson, Karen Cook, Eccleston, Doug Murray, Robertson, Tombaugh, Everett Solon, Jeremy Palm, John Swanson et Ben Hiltabrand. Nancy Koppen et Moroni ont dirigé les réunions de rapport et Jean Drendel a dirigé le bureau des bénévoles.

Les capitaines de campagne étaient Adler, Rebecca Brandenburg, Jane Carpenter, Cheffer, Priscilla Craft, Gerald Drendel, Jean Drendel, Carolyn Erler, Marian Grossen, Koppen, Vicki Malionowski, Dana Martin, Jackie McMeen, Ed Mollo, Pauline Murray, Carol Nink, Novotney, Doug Patterson II, Heather Patterson, Stillwell, Dolly et Jason Telford, Molly Tibbles, Jama Wahl et Bob Young.