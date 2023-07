Streator accepte le plan de soccer au complexe de la rue James – Shaw Local

Le conseiller municipal de Streator David Reed et le résident Kevin Dean ont déclaré que lorsque le complexe récréatif de James Street était en phase de développement à la fin des années 1990, ils voulaient, avec la Streator Youth Soccer League, qu’on y construise des terrains de football.

Plus d’une décennie plus tard, leur demande a bouclé la boucle alors que le conseil municipal de Streator a approuvé vendredi un accord de 10 ans avec le district scolaire de Streator pour convertir les terrains de football et de baseball inutilisés en nouvelles installations de football du lycée.

Le conseil de l’école secondaire Streator a prévu une réunion spéciale à 17 h 30 le mercredi 5 juillet à la bibliothèque de l’école secondaire, 202 W. Lincoln Ave. pour signer l’accord, qui devrait être adopté.

Reed a déclaré qu’il avait supplié le conseil à la fin des années 1990 d’inclure des terrains de football dans les plans du complexe, mais la ville a avancé avec quatre terrains de baseball, un terrain de football et un sentier pédestre.

« Je suis très heureux de voter sur ce (vendredi) pour obtenir des terrains de football là-bas », a déclaré Reed.

Le directeur municipal David Plyman a déclaré vendredi que les trois petits terrains de baseball utilisés pour le T-ball et par la ligue de softball féminine seront toujours utilisés par ces programmes au cours de leurs saisons respectives. L’entente avec le lycée n’a également aucun effet sur le parc canin.

Plyman a déclaré que le lycée aura l’usage exclusif du terrain de football et du grand terrain de baseball sans frais. Le district scolaire prévoit d’investir environ 120 000 $ au fil du temps dans le complexe, y compris un tableau de bord, une nouvelle clôture, l’ensemencement, la fertilisation et le resurfaçage, entre autres investissements. Le district utilisera 63 000 $ pour soutenir les améliorations des champs via une subvention de partenariat communautaire avec le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois. Le district fauchera et entretiendra également les champs.

Une douzaine d’habitants ont assisté à la réunion de vendredi, dont Dean, en faveur de la réutilisation du complexe de la rue James, applaudissant lorsque le conseil municipal a approuvé l’accord à l’unanimité. Le conseil municipal avait espéré approuver l’accord lors de la réunion de mardi devant une douzaine de membres de la communauté du football, mais a reporté à vendredi pour revoir les termes de l’accord.

« (La Streator Youth Soccer League) a supplié la ville d’installer un complexe de football sur la rue James, et vu ce qu’il est maintenant, il aurait été beaucoup plus utilisé », a déclaré Dean.

Il a ajouté: « C’est un grand pas dans la bonne direction pour notre culture du football et notre communauté dans son ensemble. »

Alors que l’objectif sera de jouer à des jeux sur la rue James à l’automne, le directeur sportif du lycée Streator, Nick McGurk, a déclaré que le lycée devait d’abord s’assurer que les terrains étaient en bon état, ce qui demanderait du travail, notamment pour faire pousser de l’herbe. .

Le terrain de football et le grand terrain de baseball sont restés inactifs sur la rue James cet été, le terrain de baseball faisant pousser des mauvaises herbes dans sa terre intérieure. Le district scolaire a approché la ville en avril, cherchant à déplacer son complexe de football sur la rue James, dans le but de donner à son programme de football ses propres installations, ainsi que de soulager le stress des terrains de baseball et de softball partagés par les programmes de football. L’installation sportive du Streator High School est l’endroit où l’équipe de football des garçons joue sa saison à l’automne, tandis que l’équipe de football des filles joue au Streator YMCA au printemps.

Doug Huey, arbitre de football et résident de Streator, a assisté à la réunion de vendredi et a déclaré au conseil que les installations de l’école secondaire Streator étaient au niveau inférieur des surfaces de jeu. Il a déclaré que le district pourra améliorer ses conditions de jeu si le programme de football dispose de ses propres installations. Sans un éclairage adéquat dans ses installations actuelles, les matchs universitaires juniors sont souvent interrompus par l’obscurité, a déclaré Huey.

Plyman a déclaré que la ville avait accepté d’installer une porte empêchant l’accès du public à l’emplacement actuel du terrain de football et d’installer un nouvel éclairage, ce qui nécessitera le recours à un entrepreneur. Il a dit que le district du lycée sera responsable du système d’irrigation. Le système est configuré pour arroser les terrains de baseball et présente quelques problèmes, il nécessitera une reconfiguration et un entretien.

La ville de Streator doit encore environ 900 000 $ pour ce qu’elle a emprunté pour construire le complexe, ainsi que pour les améliorations apportées au terrain de golf Anderson Fields. Plyman a déclaré que la ville devrait rembourser le prêt en 2028-2029.