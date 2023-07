Streaming WWE en direct pour de l’argent sur la banque 2023: comment regarder la couverture de l’argent dans la banque à la télévision et en ligne

La WWE est prête à organiser son plus grand des cinq événements Pay Per View, le Money in the Bank annuel, le 1er juillet à l’O2 Arena de Londres. Avec la soirée à succès, la WWE revient en Angleterre presque après 30 ans. La diffusion en direct du prochain événement WWE MITB sera disponible pour les téléspectateurs indiens le 2 juillet à 00h30. En plus des matchs masculins et féminins, l’événement mettra en vedette le dernier épisode de la guerre civile Bloodline entre le champion incontesté des poids lourds de la WWE Roman Reigns et ses cousins ​​- Jilly et Jey Uso. Jusqu’à sept concurrents participeront au match de classement masculin, tandis que cinq participants s’affronteront dans le match de classement féminin pour conquérir la mallette.

Dans un autre combat très attendu de Money in the Bank 2023, Seth Rollins et Finn Balor s’affronteront pour le championnat du monde des poids lourds qui a été réintroduit lors de la Nuit des champions, Rollins devenant le premier vainqueur du titre. Dans le championnat féminin par équipe, Ronda Rousey et Shayna Baszler affronteront le duo Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Gunther espère défendre la couronne du WWE Intercontinental Championship lorsqu’il affrontera Matt Riddle.

Quand aura lieu le WWE Money in the Bank, 2023 ?

WWE Money on the Bank aura lieu le 2 juillet.

Où se jouera le match WWE Money in the Bank 2023?

WWE Money on the Bank se tiendra à l’O2 Arena de Londres.

À quelle heure commencera le match WWE Money in the Bank 2023?

WWE Money on the Bank commencera à 00h30 IST.

Comment diffuser en direct le match WWE Money in the Bank 2023?

WWE Money on the Bank sera diffusé en direct sur l’application Sony LIV.

Comment regarder le match WWE Money in the Bank 2023 à la télévision?

WWE Money on the Bank peut être diffusé en direct sur Sony Sports Ten-1 en anglais, Sony Sports Ten-3 en hindi et Sony Sports Ten-4 en tamoul et en télougou.