Streaming en direct, quand et où regarder en ligne, télédiffusion

The Hell in a Cell 2021 sera le dernier pay-per-view (PPV) de la WWE prévu au ThunderDome. Grâce aux foules qui reviennent pour des événements autres que WrestleMania, ce sera très probablement le dernier PPV de la société. La 13e édition de Hell in a Cell marque également le véritable début de la transition vers la saison SummerSlam, alors que les meilleurs champions de la WWE Monday Night Raw et Friday Night SmackDown défendent leurs titres.

L’événement principal verra le champion de la WWE Bobby Lashley affronter Drew McIntyre, probablement pour la dernière fois. Les enjeux sont élevés pour McIntyre, s’il perd, il ne peut pas contester le titre tant qu’il est détenu par Lashley. Pendant ce temps, de la fin de SmackDown, Bianca Belair défendra son championnat féminin de SmackDown à l’intérieur de la cage en acier lorsqu’elle verrouille les cornes avec l’ancienne championne Bayley.

De plus, deux autres matchs ont été ajoutés à l’événement après le SmackDown de la semaine dernière. Deux rivalités devraient culminer à Hell in a Cell, alors que Seth Rollins affronte Cesaro, tandis que Kevin Owens affronte son ancien meilleur ami Sami Zayn.

Avant l’extravagance de la WWE, voici les détails :

Quand aura lieu WWE Hell in a Cell 2021 ?

WWE Hell in a Cell 2021 aura lieu le lundi 21 juin.

Où se déroule WWE Hell in a Cell 2021 ?

Le PPV sera hébergé au WWE ThunderDome à St. Petersburg, en Floride.

À quelle heure commence le WWE Hell in a Cell 2021 ?

Les matchs commenceront à 05h30 IST (17h PT / 20h HE / 23h GMT heure locale).

Quelle chaîne de télévision diffusera WWE Hell in a Cell 2021 Live ?

L’événement peut être regardé en direct sur Sony Ten 1 et Ten 3 en anglais et en hindi.

Comment diffuser en direct WWE Hell in a Cell 2021 ?

Les fans peuvent également diffuser en direct l’action sur la plate-forme numérique de Sony SonyLIV. Le service est également disponible sur le réseau WWE, ils doivent s’inscrire gratuitement sur le site Web et réclamer un mois d’essai gratuit avant de s’abonner.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici