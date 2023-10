Streaming d’octobre : voici un aperçu des services à conserver ou à annuler

C’est l’automne et le streaming d’octobre propose tous les sports, les événements effrayants et les drames auxquels vous vous attendez. Les changements de prix frappent Disney Plus et Hulu le 12 octobre, mais ne laissez pas cela vous empêcher de regarder de nouvelles versions comme Loki, Chair de Poule ou Bob’s Burgers. Ce mois-ci a beaucoup à offrir aux fans de télévision et de cinéma.

De nombreux contenus internationaux arriveront également sur Netflix en octobre, notamment de nouveaux drames K, anime, Lupin et Elite. N’oublions pas que Max lance un niveau sportif en direct à partir du 5 octobre, donc si vous êtes un coupeur de cordon qui aime la NBA, conservez votre abonnement : il est gratuit jusqu’en février. Mais il existe des titres d’horreur et d’Halloween sur presque tous les services de streaming, donc votre budget global peut atteindre la lune si vous aimez une bonne frayeur.

Chaque mois, vous devrez peut-être vous demander s’il convient d’annuler un service de streaming en raison du coût et du contenu actuellement disponible. En ces temps financiers incertains, j’aimerais proposer une stratégie : faire du barattage comme de la glace.

Comment se déroule-t-on ? Abonnez-vous, annulez, optez pour un service différent, puis réabonnez-vous, en gardant vos favoris dans une rotation. La rotation des services de streaming peut permettre d’économiser de l’argent lorsque Netflix, Disney Plus, Max et autres n’ont pas le contenu que vous souhaitez regarder à un moment donné. N’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique de vos abonnements mensuels. Cette méthode peut ne pas fonctionner si vous partagez vos comptes de streaming, mais si vous parvenez à trouver un accord avec votre équipe, allez-y.

Voici mes suggestions sur les streamers à conserver ou à annuler en septembre, en fonction des nouvelles émissions et films (je n’ai pas envisagé les services de streaming TV en direct) arrivant sur chaque plateforme. Vos goûts peuvent être différents, mais je vous invite à tout le moins à considérer le concept de rotation pour économiser. C’est plus facile que vous ne le pensez. Et rappelez-vous, un VPN peut également être un outil utile lorsque vous diffusez du streaming.

Le thriller d’horreur La Chute de la maison Usher sera présenté en première sur Netflix ce mois-ci. Netflix

Rotation des services de streaming en octobre 2023 Garder Annuler Disney+ X Paon X Netflix X Starz X Max. X Paramount Plus X Apple TV Plus X Vidéo principale X Hulu X

Des services de streaming pour vous occuper en octobre

Disney+ : La finale d’Ahsoka est diffusée le 3 octobre, mais Loki sort exclusivement ici le 5 octobre à 18 h HP/21 h HE. Assurez-vous également de diffuser Haunted Mansion (4 octobre), la nouvelle série Chair de Poule (13 octobre) et, si vous aimez ça, des épisodes en direct de Dancing With the Stars.

Paon: En plus du Big Ten et du Sunday Night Football, Peacock vous propose Five Nights at Freddy’s le 27 octobre. D’autres sorties intéressantes ce mois-ci incluent Winnie l’ourson : Blood and Honey (1er octobre), Ruby Gillman, Teenage Kraken (1er octobre). .), la finale de The Continental (6 octobre) et Wolf Like Me saison 2 (19 octobre).

Netflix: Où commencer? Lupin et Elite reviennent, mais Old Dads, les anime et ces autres versions peuvent vous tenter de conserver Netflix. Ne manquez pas La Chute de la maison Usher de Mike Flanagan, basé sur les œuvres d’Edgar Allen Poe.

Beckham (4 octobre)

Lupin Partie 3 (5 octobre)

Fair-play (6 octobre)

Strong Girl Nam-soon, un drame K (7 octobre)

La chute de la maison Usher (12 octobre)

Anime Good Night World (12 octobre)

Élite saison 7 (20 octobre)

Vieux papas (20 octobre)

Doona ! (20 octobre)

Pluton, un nouvel arrivage d’anime (26 octobre)

Hulu: Les fans d’horreur devraient garder Hulu ce mois-ci pour les titres ci-dessous, mais Family Guy saison 22 (2 octobre), Bob’s Burgers saison 14 (2 octobre) Spy x Family saison 2 (7 octobre) et la série en cours American Horror Story : Delicate, The Masked Singer et The Golden Bachelor sont également toujours en streaming.

Rose rouge de Stephen King (1er octobre)

Fright Krewe (2 octobre)

Appendice (2 octobre)

Le croque-mitaine (5 octobre)

Le Moulin (9 octobre)

Chair de Poule, une nouvelle série basée sur la série de livres (13 octobre)

Sloterhouse (15 octobre)

Vivre pour les morts (18 octobre)

Toile d’araignée (20 octobre)

Starz: The Blackening est diffusé le 4 octobre et Are You There God ? C’est moi, Margaret atterrit ici le 11 octobre. Shining Vale, la saison 2, débute le 13 octobre et nous pouvons tous continuer à diffuser Power Book IV jusqu’en novembre.

Vidéo principale: Vous pouvez en fait annuler si vous disposez d’un abonnement Prime Video autonome, à moins que vous ne diffusiez du football ou The Burial, un nouveau film mettant en vedette Jamie Foxx qui sortira le 13 octobre.

La nouvelle série Goosebumps sera diffusée sur Hulu et Disney Plus. Disney/David Astorga

Bingez ces streamers plus tard, sauf si vous avez FOMO

Maximale : Le service n’est pas forcément un incontournable en octobre, mais il y a quelques nouveautés sur Max. Les sports en direct feront leurs débuts ce mois-ci sur le nouveau niveau sportif, alors recherchez un accès gratuit et temporaire aux matchs de la MLB, de la NBA et bien plus encore. Parmi les autres nouveautés notables figurent Our Flag Means Death, saison 2 (5 octobre), Doom Patrol (12 octobre), Bono’s Peter and the Wolf (19 octobre) et The Gilded Age, saison 2 (29 octobre).

Apple TV Plus: À moins que vous ne soyez un fan inconditionnel de The Morning Show, le contenu Apple TV Plus peut être ignoré en octobre et téléchargé le mois prochain. Leçons de chimie sort le 13 octobre et vous pouvez également choisir de diffuser Invasion et la finale de The Changeling le 13 octobre.

Paramount Plus: Le gros problème sur Paramount Plus ce mois-ci est le redémarrage de Frasier, qui sera présenté en première le 12 octobre. Il y a aussi un documentaire Milli Vanilli qui arrive le 24 octobre. Annulez celui-ci à moins que vous ne diffusiez ces titres, Survivor ou le nouveau K-drama. série Bonne affaire (5 octobre).

Leçons de chimie met en vedette Brie Larson. La série débute en octobre, mais vous pouvez vous gaver des huit épisodes fin novembre ou décembre. Apple TV Plus

Économisez de l’argent en étant patient et tactique

Attendre que la plupart ou la totalité des épisodes de votre série préférée atterrissent sur une plateforme est une stratégie judicieuse si vous n’obtenez pas FOMO. De cette façon, plutôt que de payer un service pendant deux ou trois mois pour couvrir les six à dix semaines d’une émission, vous pouvez tout rattraper en vous abonnant pour un mois. Et puis répétez le cycle à nouveau.

Prenez Frasier, par exemple. Le redémarrage sera présenté le 12 octobre et continuera sa saison de 10 épisodes avec des épisodes hebdomadaires jusqu’en décembre. Pourquoi payer trois mois de Paramount Plus alors que vous pouvez attendre de le regarder dans son intégralité à tout moment en décembre ? Le même principe s’applique à Goosebumps et aux Lessons in Chemistry et The Morning Show d’Apple TV Plus, qui se terminent tous en novembre.

Vous pouvez attendre de voir Kelsey Grammer reprendre son célèbre rôle si vous choisissez de vous gaver de Frasier en décembre. Chris Haston/Paramount Plus

Pensez au montant que vous payez par mois pour chaque service de streaming dont vous disposez et faites le calcul. Netflix coûte entre 7 et 20 dollars (plus les frais de membre supplémentaires) et Paramount Plus commence à 6 dollars. Apple TV Plus coûte 7 $. Disney Plus coûte entre 2 $ et 14 $ selon les forfaits, Max coûte entre 10 $ et 20 $, Hulu commence à 8 $ et Starz coûte 10 $. Peacock a un tarif de base de 6 $ par mois. Si vous décidez de procéder à une rotation, définissez-vous un rappel de calendrier pour vous avertir lorsqu’il est temps de vous réabonner ou d’annuler. N’oubliez pas de consulter notre répartition des diffusions en continu de novembre dans quelques semaines.