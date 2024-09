Streaming de Fantasy Football Tight End Semaine 2 : Parkinson trouve un rôle accru

Nous avons une semaine complète de football à notre actif pour nous aider à prendre des décisions pour le reste de la saison, et l’une des conclusions est que le poste d’ailier rapproché est en piteux état. Seuls trois joueurs sur l’ensemble du poste ont marqué des points à deux chiffres en demi-PPR, tandis que la plupart des meilleures options n’ont pas réussi à jouer au niveau d’un WR4. C’est dur, mais au moins la plupart de nos coéquipiers en championnat ont dû faire face à la même chose.

À des fins de streaming, les points Fantasy ajustés au calendrier (aFPA) de 4for4 sont une mesure sur laquelle nous nous appuyons fortement pour déterminer la force des matchs hebdomadaires. Au fur et à mesure que la saison avance et que davantage de données sont disponibles, l’aFPA devient de plus en plus fiable, en utilisant des données glissantes sur 10 semaines. Les objectifs et les mesures d’efficacité sont également pris en compte lors du choix des streamers hebdomadaires.

Pour pouvoir vous fournir les conseils que vous pouvez mettre en œuvre, les candidats au streaming doivent être inscrits dans pas plus de 40 % des ligues fantasy Yahoo!.

Plus de streamers de la semaine 2: D/ST | K | QB

Récapitulatif de la semaine 1

Nous n’aurions pas pu faire pire si nous avions tiré au sort des noms. Les passes étaient en baisse dans toute la ligue, mais ce n’est pas vraiment une excuse. Nous aurions quand même dû terminer dans le top 10, quel que soit le nombre de points bruts marqués.

Noah Fant a été surclassé par Noah Gray, Tyler Conklin a attrapé l’une des 19 passes complétées par les Jets et Austin Hooper a été le meilleur marqueur parmi les tight ends des Patriots. Un début de saison brutal, mais ce n’est pas comme si nous étions doublés par les managers qui ont drafté Travis Kelce, Sam LaPorta, Mark Andrews ou d’autres. En avant et vers le haut.

Meilleurs streamers

Jeux profonds

Meilleurs streamers