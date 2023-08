STREAM GRATUIT: Regardez tous les matchs féminins de The Hundred sur les plateformes numériques de Sky Sports | Nouvelles du cricket

Regardez Trent Rockets vs Southern Brave avec notre diffusion en direct gratuite alors que l’édition 2023 de The Hundred démarre.

Les 34 matchs féminins et certains matchs masculins seront diffusés en continu alors que la compétition de 100 balles de la BCE revient pour une troisième saison.

Le tournoi féminin commence avec Brave – finaliste d’Oval Invincibles en 2021 et 2022 – contre Rockets à Trent Bridge avec Nat Sciver-Brunt et Danni Wyatt parmi les joueurs en action.

Regardez la vidéo en haut de la page.

Cent matchs pour 2023 (tous les matchs féminins seront diffusés gratuitement)

1 août: Trent Rockets vs Southern Brave, Trent Bridge, femmes 15h, hommes 18h30

Trent Rockets vs Southern Brave, Trent Bridge, femmes 15h, hommes 18h30 2 août : Welsh Fire vs Manchester Originals, Sophia Gardens, femmes 11h30, hommes 15h

Welsh Fire vs Manchester Originals, Sophia Gardens, femmes 11h30, hommes 15h 2 août : London Spirit vs Oval Invincibles, Lord’s, femmes 15h, hommes 18h30

London Spirit vs Oval Invincibles, Lord’s, femmes 15h, hommes 18h30 3 août : Northern Superchargers vs Birmingham Phoenix, Headingley, femmes 15h, hommes 18h30

Northern Superchargers vs Birmingham Phoenix, Headingley, femmes 15h, hommes 18h30 4 août : Southern Brave vs Welsh Fire, Ageas Bowl, femmes 15h, hommes 18h30

Southern Brave vs Welsh Fire, Ageas Bowl, femmes 15h, hommes 18h30 5 août : Manchester Originals vs London Spirit, Emirates Old Trafford, femmes 11h, hommes 14h30

Manchester Originals vs London Spirit, Emirates Old Trafford, femmes 11h, hommes 14h30 5 août : Birmingham Phoenix vs Trent Rockets, Edgbaston, femmes 14h30, hommes 18h

: Birmingham Phoenix vs Trent Rockets, Edgbaston, femmes 14h30, hommes 18h 6 août : Southern Brave vs Northern Superchargers, Ageas Bowl, femmes 11h, hommes 14h30

: Southern Brave vs Northern Superchargers, Ageas Bowl, femmes 11h, hommes 14h30 6 août : Oval Invincibles vs Welsh Fire, Kia Oval, femmes 14h30, hommes 18h

Oval Invincibles vs Welsh Fire, Kia Oval, femmes 14h30, hommes 18h 7 août : Manchester Originals vs Birmingham Phoenix, Emirates Old Trafford, femmes 15h, hommes 18h30

Manchester Originals vs Birmingham Phoenix, Emirates Old Trafford, femmes 15h, hommes 18h30 8 août : London Spirit vs Southern Brave, Lord’s, femmes 15h, hommes 18h30

London Spirit vs Southern Brave, Lord’s, femmes 15h, hommes 18h30 9 août : Trent Rockets vs Northern Superchargers, Trent Bridge, femmes 11h, hommes 15h

Trent Rockets vs Northern Superchargers, Trent Bridge, femmes 11h, hommes 15h 9 août : Oval Invincibles vs Manchester Originals, Kia Oval, femmes 15h, hommes 18h30

Oval Invincibles vs Manchester Originals, Kia Oval, femmes 15h, hommes 18h30 10 août : Birmingham Phoenix vs Welsh Fire, Edgbaston, femmes 15h, hommes 18h30

Birmingham Phoenix vs Welsh Fire, Edgbaston, femmes 15h, hommes 18h30 11 août : Northern Superchargers vs Oval Invincibles, Headingley femmes 15h, hommes 18h30

Northern Superchargers vs Oval Invincibles, Headingley femmes 15h, hommes 18h30 12 août : London Spirit vs Trent Rockets, Lord’s, femmes 11h, hommes 15h

London Spirit vs Trent Rockets, Lord’s, femmes 11h, hommes 15h 12 août : Welsh Fire vs Southern Brave, Sophia Gardens, femmes 14h30, hommes 18h

Welsh Fire vs Southern Brave, Sophia Gardens, femmes 14h30, hommes 18h 13 août : Northern Superchargers vs Manchester Originals, Headingley, femmes 11h, hommes 14h30

Northern Superchargers vs Manchester Originals, Headingley, femmes 11h, hommes 14h30 13 août : Birmingham Phoenix vs Oval Invincibles, Edgbaston, femmes 14h30, hommes 18h

Birmingham Phoenix vs Oval Invincibles, Edgbaston, femmes 14h30, hommes 18h 14 août : Welsh Fire vs Trent Rockets, Sophia Gardens, femmes 15h, hommes 18h30

Welsh Fire vs Trent Rockets, Sophia Gardens, femmes 15h, hommes 18h30 15 août: Oval Invincibles vs London Spirit, Kia Oval, femmes 15h, hommes 18h30

Oval Invincibles vs London Spirit, Kia Oval, femmes 15h, hommes 18h30 16 août : Southern Brave vs Birmingham Phoenix, Ageas Bowl, femmes 15h, hommes 18h30

Southern Brave vs Birmingham Phoenix, Ageas Bowl, femmes 15h, hommes 18h30 17 août : Trent Rockets vs Manchester Originals, Trent Bridge, femmes 15h, hommes 18h30

Trent Rockets vs Manchester Originals, Trent Bridge, femmes 15h, hommes 18h30 18 août : London Spirit vs Northern Superchargers, Lord’s, femmes 15h, hommes 18h30

London Spirit vs Northern Superchargers, Lord’s, femmes 15h, hommes 18h30 19 août : Trent Rockets vs Birmingham Phoenix, Trent Bridge, femmes 11h, hommes 14h30

Trent Rockets vs Birmingham Phoenix, Trent Bridge, femmes 11h, hommes 14h30 19 août : Southern Brave vs Oval Invincibles, Ageas Bowl, femmes 14h30, hommes 18h

Southern Brave vs Oval Invincibles, Ageas Bowl, femmes 14h30, hommes 18h 20 août : Manchester Originals vs Northern Superchargers, femmes 11h, hommes 14h30

Manchester Originals vs Northern Superchargers, femmes 11h, hommes 14h30 20 août : Welsh Fire vs London Spirit, Sophia Gardens, femmes 14h30, hommes 18h

Welsh Fire vs London Spirit, Sophia Gardens, femmes 14h30, hommes 18h 21 août : Oval Invincibles vs Trent Rockets, Kia Oval, femmes 15h, hommes 18h30

: Oval Invincibles vs Trent Rockets, Kia Oval, femmes 15h, hommes 18h30 22 août : Northern Superchargers vs Welsh Fire, Headingley, femmes 15h, hommes 18h30

Northern Superchargers vs Welsh Fire, Headingley, femmes 15h, hommes 18h30 23 août : Manchester Originals vs Southern Brave, Emirates Old Trafford, femmes 15h, hommes 18h30

Manchester Originals vs Southern Brave, Emirates Old Trafford, femmes 15h, hommes 18h30 24 août : Birmingham Phoenix vs London Spirit, Edgbaston, femmes 15h, hommes 18h30

Birmingham Phoenix vs London Spirit, Edgbaston, femmes 15h, hommes 18h30 26 août : The Hundred Eliminator, Kia Oval, femmes 14h30, hommes 18h

The Hundred Eliminator, Kia Oval, femmes 14h30, hommes 18h 27 août : The Hundred Final, Lord’s, femmes 14h15, hommes 18h

Sports du ciel diffusera les 68 matchs de The Hundred en direct cet été. Diffusez The Hundred et plus avec NOW