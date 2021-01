Il pourrait arriver un moment où les Ravens de Baltimore se remémorent avec fierté la poussée de fin de saison qui les a amenés en séries éliminatoires pour la troisième année consécutive.

Pour l’instant, leur examen porte sur ce qui se passe ensuite dans le but d’éviter le modèle unique qui a jusqu’à présent défini leurs séries éliminatoires avec le quart-arrière Lamar Jackson.

Baltimore (11-5) est entré en séries éliminatoires dimanche avec sa cinquième victoire consécutive, une défaite 38-3 des Bengals de Cincinnati. Les Ravens ont gagné une fente de joker après avoir résisté à un dérapage de trois matchs, surmontant une épidémie de COVID-19[feminine et ignorer les blessures de fin de saison au plaqueur gauche Ronnie Stanley et à l’ailier serré Nick Boyle.

Au lieu de s’asseoir et d’admirer l’accomplissement, Baltimore envisage plutôt une rencontre de retour dimanche avec les Titans du Tennessee. C’est la même équipe qui a éliminé les Ravens des séries éliminatoires la saison dernière après avoir remporté la tête de série de l’AFC en terminant avec 12 victoires successives et une fiche de 14-2.

J’ai l’impression que nous devons simplement nous concentrer sur le prochain défi, et le prochain défi est le prochain match », a déclaré l’entraîneur John Harbaugh.

Les Titans ont fait rebondir les Ravens des séries éliminatoires en janvier dernier avec une éruption de 28-12 dans laquelle Derrick Henry a couru pour 195 verges et a lancé pour un score. Dans le match revanche cette saison, Henry a couru pour 133 verges et a marqué le touché gagnant en prolongation.

Se référant à faire face à l’homme qu’il appelle le roi Henry », le secondeur des Ravens Matthew Judon a déclaré: C’est ce que c’est, tu me sens? Si nous devons aller au Tennessee, si nous devons aller dans le nord de l’État de New York, peu importe. Nous devons juste gagner.

Jackson est à la recherche de sa première victoire en séries éliminatoires après avoir perdu contre les Chargers de Los Angeles en 2018 et être tombé face aux Titans l’année dernière. Le joueur par excellence de la NFL en titre a obtenu de gros chiffres contre le Tennessee lors de cette défaite en séries éliminatoires, mais Jackson a également lancé deux interceptions et perdu un échappé.

Ainsi, sa deuxième saison consécutive de 1000 verges au sol et cette séquence de cinq victoires consécutives ne sont pas pertinentes pour ce qui se passe ensuite.

C’est plutôt cool, mais nous avons encore des choses que nous voulons terminer », a déclaré Jackson. Ce n’est que le début pour nous, pour être honnête avec vous.

CE QUI FONCTIONNE

Les Ravens ont parcouru 404 verges au sol contre les Bengals, dont 160 par la recrue JK Dobbins en seulement 13 courses.

Le Tennessee a peut-être Henry, mais Baltimore possède la meilleure attaque en cours de la ligue et dispose de quatre arrières qui peuvent faire du mal à Dobbins, Jackson, Gus Edwards et Mark Ingram, le vétéran pas encore fait qui a gagné 39 verges en neuf tentatives en Cincinnati.

Nous sommes très chanceux d’avoir ces gars, ces armes », a déclaré Harbaugh. Ce sont tous des gars qui peuvent porter la pierre pour nous et faire des chantiers.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Il n’y a rien de vraiment mal avec la défense contre la course de Baltimore, même si les Bengals ont amassé 147 verges au sol (55 sur un jeu).

Mais les Ravens doivent intensifier pour contenir Henry, qui a couru 250 verges dimanche dans une victoire 41-38 contre Houston. Comptez sur le coordinateur défensif de Baltimore, Don Martindale, pour faire des heures supplémentaires cette semaine dans le but de proposer un plan de match pour mettre les crampons à un joueur qui a été imparable lors de ses deux derniers départs contre les Ravens.

STOCKER

Safety Chuck Clark a effectué sa première interception de la saison contre les Bengals et a contribué avec trois plaqués et une aide.

Mec, ça faisait du bien d’en avoir un », a-t-il déclaré à propos de son interception au quatrième quart au Cincinnati 4. Je ne voulais pas participer à la saison régulière avec des œufs d’oie.

STOCK EN BAS

Judon, le joueur de la franchise des Ravens, n’a pas été limogé et a terminé avec six cette saison 3 1/2 de moins que l’an dernier et son plus bas total depuis sa saison recrue de 2016.

Il a cependant réussi six plaqués contre les Bengals.

BLESSURES

Les Ravens n’ont eu aucune blessure importante à signaler après le match de Cincinnati et espèrent retrouver le receveur Willie Snead (cheville), l’ailier défensif Yannick Ngakoue (cuisse) et le parieur Sam Koch (réserve / liste COVID-19) pour les Titans.

NUMÉRO DE CLÉ

47 Le nombre de touchés lancés par Jackson dans la zone rouge au cours de sa carrière sans interception.

PROCHAINES ÉTAPES

Ce sera le premier match éliminatoire de Baltimore sur la route depuis 2014, année où il a perdu 35-31 en Nouvelle-Angleterre. La dernière fois que les Ravens ont disputé un match éliminatoire au Tennessee, c’était en 2008, lorsque Matt Stover a lancé le panier gagnant dans la dernière minute.

