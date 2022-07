Stray Mod vous permet de jouer en tant que Garfield, le chat qui aime les lasagnes

Vous aimez les lasagnes et détestez les lundis ? Jouez-vous au nouveau jeu vidéo hot Stray ? Maintenant, vous pouvez combiner toutes ces choses et jouer à Stray en tant que chat joufflu de bande dessinée Garfield.

Tout d’abord, Stray est le jeu ronronnant du moment, où vous incarnez un chat orange sans nom qui erre dans une ville de robots essayant de retrouver sa famille. Le jeu est même populaire parmi les vrais chats qui apparemment aime regarder leurs propriétaires jouer.

Et Garfield, bien sûr, est le chat orange qui a fait ses débuts en 1978 dans la bande dessinée de Jim Davis et a depuis joué dans de nombreuses émissions spéciales télévisées, deux longs métrages et même quelques jeux vidéo. Garfield existe depuis si longtemps qu’il a même été honoré de Garfield moins Garfieldun projet où le créateur Dan Walsh efface le chat de sa propre bande, donnant aux blagues de Davis une signification différente en cours de route.

C’était un match fait au paradis: Orange Kitty rencontre Orange Kitty. Ainsi, Chris Rubino a créé le mod Stray, appelé Garfield-édition de dessin animé, disponible en téléchargement. Il y a juste quelque chose de drôle à voir le familier Garfield au visage potelé partir à l’aventure dans Stray.

Le mod Garfield n’est pas le seul disponible pour Stray. Un mod (terrifiant) remplace le chat du jeu avec le personnage humain CJ du jeu Grand Theft Auto.

Un autre mod touchant permet aux joueurs changer la couleur du chat errant en gris, le créateur notant que cela a été fait pour que le chat ressemble à son propre animal de compagnie chèrement décédé. Tu peux trouver plus de mods pour Stray en ligne.

Et tandis que l’accent est mis sur les chats orange, prenons un moment pour nous rappeler qu’ils sont pas plus stupide que les autres chats de couleurmalgré ce que les rumeurs et les mèmes peuvent prétendre.