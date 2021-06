Strawberry Super Moon illumine la nuit avec des photos spectaculaires du monde entier

Voici quelques-unes des phases de la lune les plus intéressantes et quand les voir…

UNE Lune bleue fait référence à l’occasion où une pleine lune apparaît pour la deuxième fois dans le même mois, c’est très rare.

le Lune des récoltes apparaît à l’époque de l’équinoxe d’automne, lorsque les agriculteurs ont tendance à faire la récolte principale.

UNE Super lune apparaît lorsqu’il est le plus proche de la Terre et donc le plus lumineux.

UNE Lune de sang se produit lors d’une éclipse lunaire totale.

Chaque mois de l’année a en fait son propre phénomène spécial de pleine lune, ils sont les suivants :