Strawberry Moon illumine le ciel nocturne à travers le monde. Voir les photos

Les gens du monde entier ont eu droit à la vue magnifique de la magnifique pleine lune aux fraises qui a scintillé dans le ciel nocturne au cours du week-end. La lune fraise, également connue sous le nom de lune rose, a été capturée par des personnes s’élevant au-dessus de l’Empire State Building, derrière Stonehenge et à divers autres endroits. Les internautes ont partagé de belles images de la lune rougeoyante, qui apparaissait de couleur rose et brillait de mille feux dans le ciel nocturne.

Selon CNN, la lune fraise n’a rien à voir avec la couleur de la pleine lune du mois de juin, mais elle est liée à des traditions anciennes. Il tire son nom des tribus amérindiennes « pour marquer la maturation des fraises » de juin « qui sont prêtes à être cueillies », selon The Old Farmer’s Almanac, qui note: « Alors que les fleurs fleurissent et que les premiers fruits mûrissent, juin est un temps de grande abondance pour beaucoup ».

Les gens d’autres régions ont également donné à la lune des noms qui représentent leurs coutumes saisonnières ou culturelles – comme la lune de miel des Européens puisque juin « était traditionnellement le mois du mariage, et porte même le nom de la déesse romaine du mariage, Junon », selon à l’almanach du vieux fermier.

En Inde, la pleine lune correspond à Vat Purnima. Selon la NASA, pendant les trois jours de cette pleine lune, les femmes hindoues mariées montrent leur amour pour leurs maris en nouant un fil cérémoniel autour d’un banian. Le festival est basé sur la légende de Savitri et Satyavan de l’épopée du Mahabharata.

Certains des autres noms de cette pleine lune sont Flower Moon, Hot Moon, Hoe Moon et Planting Moon, selon le blog de la NASA.