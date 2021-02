‘Strawberry Biryani’ est le dernier combo bizarre que chaque Desi veut ignorer

Internet peut être un endroit bizarre. Chaque jour, les internautes tombent sur des contenus étranges ou surprenants sur les réseaux sociaux. L’étrange tendance des mélanges alimentaires est élevée à la demande et les utilisateurs des médias sociaux ne peuvent pas en avoir assez. Cette tendance combine essentiellement deux aliments différents, ce qui fait que tout le monde grince des dents en une seule fois. Le dernier combo alimentaire qui a rejoint le train en marche est Biryani aux fraises alias «Strawbiryani».

Une image de la même chose devient virale sur Twitter, laissant tout le monde se demander ce qui a poussé quelqu’un à essayer cette combinaison! Un utilisateur de Twitter a tweeté la photo en disant qu’ils ont fabriqué ce biryani et qu’ils veulent maintenant savoir ce que desi Twitterati a à dire à ce sujet.

Comme prévu, les réactions ont été hilarantes et surtout négatives. Certains ont réagi avec des mèmes tandis que certains ont simplement « annulé » complètement l’aliment. Un utilisateur a écrit: «La réaction initiale était de choc, puis de terreur, maintenant de curiosité. Un autre utilisateur était vraiment intéressé et a demandé: «Je suis curieux. À quoi servent les fraises? Je vois de la viande donc ce n’est pas un truc végétarien. Remplace-t-il les pommes de terre? Ou est-ce uniquement à des fins décoratives? Une autre personne a choisi le sarcasme pour réagir en disant: «C’est bien. Peut faire mieux. Ajouter quelques cerises sur le dessus et garnir de tranches d’ananas. Servez-le dans un verre à bière refroidi et dégustez.

Juste au moment où les gourmands pensaient que le «biryani avec elaichi» ou «Nutella Biryani» étaient les pires choses à consommer, ce plat traverse définitivement l’imagination!

Cependant, il existe davantage de mélanges alimentaires de ce type qui entraient dans la catégorie «strictement non». Les exemples récents sont ceux de Maggi Panipuri, Ice-cream Dosa, Curd Maggi, Kiwi Pizza et même Gulab Jamun Pancake!

Oui, de telles expériences existent et Twitterati n’avait aucune crainte à les afficher et à les partager sur les réseaux sociaux. Pour en revenir à ce dernier mix alimentaire «Strawbiryani», oseriez-vous l’essayer?