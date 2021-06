Stratum brille dans la finale de Royal Ascot pour Ryan Moore | Nouvelles de course

Ryan Moore a fait équipe avec Willie Mullins pour remporter à nouveau les Queen Alexandra Stakes – cette fois avec Stratum.

Après les victoires de Simenon en 2012 et de Pique Sous en 2014, l’entraîneur du champion d’Irlande National Hunt a une nouvelle fois fait appel aux services de Moore et il a tenu le coup 4-1.

Stratum avait été placé dans les Ascot Stakes 2018 et avait remporté le Cesarewitch 2019, et semblait bien adapté aux conditions de la course.

Stratum semblait encore avoir pas mal de terrain à rattraper lorsque Calling The Wind de Richard Hughes a frappé l’avant, voyageant apparemment le mieux.

Cependant, une fois que Moore s’est mis en position de conduite, il y en a peu – voire aucun – qui le font mieux, et Stratum est venu avec une course dont il ne fallait pas le refuser.

Il a fini par tirer trois longueurs et quart d’avance et était un gagnant prêt à la fin. Le Grand Visir était troisième, tandis que le Stag Horn était quatrième.