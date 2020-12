Le conseil du district de Stratford-on-Avon a lancé une contestation judiciaire contre la décision « arbitraire et irrationnelle » du gouvernement de le placer au niveau 3.

Son chef conservateur Tony Jefferson a envoyé aujourd’hui une lettre de pré-action de la révision judiciaire au secrétaire à la Santé Matt Hancock, l’exhortant à retirer l’allocation.

Il a déclaré que la décision d’imposer les restrictions les plus sévères à la fin du verrouillage national ce soir avait provoqué un tollé parmi les entreprises assiégées.

Le conseil s’est insulté contre le regroupement au niveau 3 avec le reste du Warwickshire et a affirmé que le taux d’infection de Stratford était le deuxième plus bas de l’ensemble des West Midlands.

Cela accroît encore la pression sur Boris Johnson pour diviser les grands comtés avec des taux de cas variables en différents niveaux d’alerte Covid.

La menace d’une action en justice du conseil de Stratford sera particulièrement inconfortable pour le ministre des Affaires, Nadhim Zahawi, le député local chargé la semaine dernière de superviser le déploiement d’un vaccin, le plaçant au cœur de la guerre du Premier ministre contre le coronavirus.

La réaction des dirigeants locaux sera embarrassante pour le député de circonscription, le ministre des Affaires, Nadhim Zahawi, (photographié avec Carrie Symonds en 2019) qui a été la semaine dernière chargée de superviser le déploiement d’un vaccin, le plaçant au cœur de la guerre de Boris Johnson. sur le coronavirus

Le conseil a affirmé que le taux d’infection de Stratford (photo d’archive) était le deuxième plus bas de l’ensemble des West Midlands et a exigé que les ministres se situent dans des districts individuels plutôt que de regrouper l’ensemble du Warwickshire dans le même niveau.

Expliquant la décision, M. Jefferson a déclaré: « Ce n’est pas une action que nous prenons à la légère, mais aucune des données que nous voyons ne justifie que le district de Stratford-on-Avon soit placé au niveau 3.

«Il est très décevant que le gouvernement n’ait pas utilisé une plus grande granularité pour décider des niveaux.

«Je sais qu’ils ont examiné un certain nombre de facteurs, y compris les taux dans tous les groupes d’âge, en particulier les personnes âgées qui sont plus vulnérables au virus; et nous devons prendre en considération la pression exercée sur nos hôpitaux locaux et les services du NHS.

« Cependant, aucun des paramètres de notre district ne justifie qu’il soit placé au niveau 3.

«La décision de placer le district de Stratford au niveau 3 semble donc arbitraire et irrationnelle.

Les patrons de l’hôtellerie s’opposent aux mesures de niveau 3 depuis leur annonce la semaine dernière, ce qui oblige les pubs et les restaurants à fermer autrement que pour des plats à emporter.

Le chef conservateur Tony Jefferson a envoyé une lettre de pré-action de l’examen judiciaire au secrétaire à la Santé Matt Hancock, l’exhortant à retirer l’allocation.

M. Jefferson a déclaré qu’il y avait un « sentiment généralisé d’incrédulité et de colère au niveau local » face à la décision, ajoutant que « les entreprises d’accueil sont dévastées par la nouvelle ».

Il a ajouté: « Les gens connaissent les chiffres pertinents pour la région et ne voient pas la décision comme un reflet précis de la situation ou juste.

«Localement, le niveau 3 n’est tout simplement pas considéré comme crédible. La perspective d’un examen aussi tard le 16 décembre n’est pas une consolation.

«La plupart des entreprises hôtelières n’ouvriront pas avant Noël – je comprends que les efforts et la logistique rendent cela très difficile.

«Les conséquences sur la survie des entreprises et le chômage pourraient être importantes.

« Ceci, dans le contexte de Stratford-on-Avon étant considéré comme la quatrième zone de conseil la plus durement touchée du pays.

«C’est pourquoi nous avons franchi une étape spectaculaire en initiant un protocole de contrôle judiciaire avant action.

Le conseil a décidé d’envoyer une lettre du PAP, qui énonce ce qu’il faut faire pour éviter qu’une affaire ne se retrouve potentiellement devant les tribunaux, après avoir comparé les taux d’infection à sept jours pour 100 000 habitants dans le district et les zones voisines.

Le district fait partie d’un groupe sous-régional aux fins d’être placé dans le niveau 3, qui comprend le reste du comté, ainsi que Coventry et Solihull – dont tous les taux de cas sont plus élevés.

Selon les dernières données du gouvernement Covid, dans les sept jours précédant samedi, le taux de cas pour Stratford était de 83.

Mais pour Nuneaton et Bedworth, dans le nord du comté, c’était 232, le district du North Warwickshire était 252, Solihull 177, Coventry 189, Rugby 158 et Warwick 117.

Il a déjà été signalé que Stratford a le taux de cas moyen le plus bas de toutes les régions du pays placées dans le niveau 3.

L’approche du gouvernement est également préoccupante, lorsque le voisin Redditch – qui devrait passer au niveau 2 avec le reste du Worcestershire mardi – a un taux de sept jours de 187, soit plus de deux fois le taux de Stratford.

Son autre voisin du Worcestershire, Bromsgrove, a également un taux de cas plus élevé, à 161 pour 100000.

Certains députés conservateurs d’arrière-ban ont appelé le gouvernement à découper les grands comtés avec des taux de coronavirus variables, tels que Kent.