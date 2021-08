Strategy Analytics : Xiaomi a été le premier vendeur de smartphones en Europe au deuxième trimestre

Strategy Analytics a publié son rapport trimestriel sur le marché des smartphones en Europe, et nous avons un nouveau leader des ventes. Xiaomi a réussi à dépasser Samsung et est devenu le fournisseur le plus vendu avec 25,3% de part de marché. Le géant coréen est assis de près et les analystes prédisent que nous n’avons pas vu la fin de la bataille pour les premières positions.

Compagnie Expéditions (en millions) Part de marché T2 2021 Changement annuel Xiaomi 12,7 25,3% +67,1% Samsung 12 24% -7% Pomme 9.6 19,2% +15,7% Oppo 2.8 5,6% +180% Vrai moi 1.9 3,8% +1800 % Les autres 11.1 22,2% -20,1% Total 50.1 100% +14,4%

Le marché européen a connu un trimestre solide, tiré par la reprise du COVID-19, a déclaré Boris Metodiev, directeur associé de Strategy Analytics. Le succès de Xiaomi repose sur des ventes considérables en Russie, en Ukraine, en Espagne et en Italie, où les clients sont « impatients des séries Mi et Redmi de smartphones riches en fonctionnalités et de valeur ».

Samsung est la seule entreprise du Top 5 à livrer moins d’appareils, et Neil Mawston, directeur exécutif, a révélé que cela était dû à la concurrence croissante d’Apple sur le marché haut de gamme et des fournisseurs chinois sur la scène bas de gamme. Il n’a pas non plus tiré parti de la disparition de Huawei, mais au moins, il fonctionne bien avec les nouveaux modèles 5G, grâce à la série Galaxy A.

Apple a affiché de bons résultats car les fans étaient « en retard pour remplacer leurs appareils » et la série iPhone 12 a résonné avec eux. Realme est désormais également l’un des 5 meilleurs fabricants en Europe, son excellent résultat au deuxième trimestre étant attribué à la série Realme 8.

La source | Passant par