Stratégies pour survivre au mur des échéances des prêts

Hambly conseille de faire appel à un conseiller en dette qui examinera tous les scénarios possibles. Le bon conseiller en dette se trouve quotidiennement dans les magasins des prêteurs et des gestionnaires, et il connaît le menu complet des solutions qui peuvent être appliquées au prêt. «C’est ce que fait un bon conseiller en dette», explique Hambly. « Ils travaillent quotidiennement dans ce secteur et peuvent proposer un menu d’options à l’emprunteur. Le propriétaire peut alors prendre une décision plus éclairée. C’est la clé. »