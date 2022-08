Stratégies ETF pour chasser les fluctuations du marché

Pour surmonter la volatilité du marché baissier et l’incertitude persistante de la Réserve fédérale, les investisseurs tentent d’utiliser l’inflation pour un profit potentiel.

Au-delà des stratégies traditionnelles utilisant uniquement des titres du Trésor, davantage de fonds négociés en bourse sont entrés sur le marché pour que les investisseurs chassent le commerce de l’inflation.

“Sans surprise, au premier semestre, ce fut un artiste incroyable”, a déclaré Ben Slavin, responsable mondial des ETF chez BNY Mellon, à Bob Pisani de CNBC dans une interview lundi sur “ETF Edge”.

“Mais il existe d’autres produits qui arrivent sur le marché pour lesquels les émetteurs essaient de vraiment susciter l’intérêt des investisseurs afin de vraiment offrir ces différentes façons de jouer”, a-t-il ajouté.

Slavin a mis en avant le Direxion Breakfast Commodities Strategy ETF (BRKY) comme l’un de ces nouveaux produits. Comme son nom l’indique, le fonds est conçu pour offrir une exposition aux matières premières que l’on trouve sur la table du petit-déjeuner, notamment le café, le sucre, le blé et le jus d’orange.

Un autre acteur du marché de l’inflation est le Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Le fonds cherche à couvrir les fluctuations des taux d’intérêt découlant de la hausse des taux à long terme et à profiter des tensions du marché lorsque la volatilité des titres à revenu fixe augmente, tout en offrant un potentiel de revenu.

“Je pense que le jeu à plus long terme, et quelque chose que nous allons voir davantage, est l’intérêt pour les ETF à revenu fixe”, a déclaré Slavin. “Plus précisément, dans l’espace activement géré.”

Chasser le commerce de l’inflation n’est pas une stratégie récente – le Trésor américain a commencé à émettre des titres du Trésor protégés contre l’inflation, ou TIPS, en 1997 comme sécurité pour fournir une protection contre les fluctuations de prix. Le principal augmente avec l’inflation et diminue avec la déflation, selon le Trésor.

“L’inflation n’est pas seulement une histoire américaine, donc les TIPS sont un produit fixe”, a déclaré Andrew McOrmond, directeur général de WallachBeth Capital, dans la même interview.

Les TIPS ont près de 19 milliards de dollars d’actifs sous gestion avec beaucoup de liquidités, a-t-il dit, mais les entrées ont légèrement ralenti. Et Slevin a noté que PFIX surpasse TIPS depuis son lancement en mai 2021.

PFIX utilise la taille et l’échelle pour se couvrir à l’aide de dérivés de gré à gré qui reflètent les couvertures de trésorerie à long terme. L’ETF investit normalement dans des bons du Trésor ou des TIPS directement ou par l’intermédiaire d’autres fonds négociés en bourse.

“Ils sont plus efficaces”, a déclaré McOrmond. “Rend le produit plus efficace et le fait facturer un peu moins cher. Ce n’est plus la même histoire qu’avant.”